Voorzie de post-coronastad van ecologische bosbouw

„De post-coronastad moet een gevarieerde stad worden, met ook middelhoge en zelfs lage woonblokken. Wel zullen alle gebouwen op een duurzame manier worden gebouwd. Het gebruik van beton, dat gepaard gaat met een grote uitstoot van CO 2 , wordt beperkt ten gunste van hout”, schreef NRC begin dit jaar (4/1). Tweeëntwintig vooraanstaande architecten zien „het coronavirus niet als het einde maar als kans van een nieuw begin” en pleiten in Manifest. Architecten over klimaat en ongelijkheid dat er een miljoen huizen in stadsgebieden gebouwd moeten worden.

Cees van Dillen is algemeen directeur Bouwbedrijf Van Dillen. Benno Oosterom is oprichter DODUVA.

Er is echter al jaren een groot tekort aan bouwlocaties en dit tekort zet ook de komende jaren door, niet in de laatste plaats door de wens tot verdichting in stedelijke gebieden.

Het is een mooi streven, de groene post-corona stad die het manifest beschrijft. Maar een efficiëntere manier om te verduurzamen is het gebruik maken van de open stukken land die grenzen aan de gebouwde omgeving en deze ruimte op circulaire wijze benutten.

De stedelijke gebieden in Nederland zijn voor een groot deel al bebouwd. Neem bijvoorbeeld de gemeentes Rotterdam en Amsterdam, die in 2019 respectievelijk al voor 65 procent en 57 procent uit bebouwd terrein bestonden. Het verduurzamen van deze steden is een kolossale taak waarbij de overheid een serieuze rol zou moeten spelen – en dit is simpelweg niet aan de orde.

De toekomst van stedelijke woningbouw ligt daarom niet alleen bij het vergroenen van de binnenstad, maar zeker ook bij het realiseren van ecologische en circulaire (bos)bouw op de leegstaande stukken weiland eromheen. Duurzame bouwprojecten in het groen, die goed worden onderhouden en iets zullen teruggeven aan de woonomgeving op het gebied van biodiversiteit.

De manifest-architecten willen zo veel mogelijk van de groene buitengebieden sparen. Maar een weiland met koeien stoot per saldo meer broeikasgas uit dan het opneemt. De sleutel tot klimaatpositieve impact ligt dus bij ecologisch bouwen in stedelijke randgebieden.

De term ‘weilandbouwen’ is al langer bekend in de bouwwereld. Vaak wordt dit afgedaan als een eenvoudige oplossing voor de schaarste aan bouwgrond. Maar het betekent veel meer voor ons land dan dat.

CO 2 -uitstoot drastisch verlagen

Zoals beschreven in het manifest gaat het gebruik van beton gepaard met een grote uitstoot CO 2 , wat beperkt kan worden door houtbouw. De grootste winst is echter te boeken door verder te gaan dan houtbouw alleen. Met een ecologisch en circulair bouwproject – omringd door bos – in leegstaand weiland is het mogelijk de uitstoot drastisch te verlagen.

Niet alleen neemt het bos direct CO 2 op, ook kan het onderhoud aan de huizen na enkele decennia worden gedaan met lokaal hout, waardoor minder vervoer van grondstoffen nodig is.

Naast een kans voor verduurzaming biedt ecologische bosbouw ook een ondernemingskans voor de boer. Verder neemt de biodiversiteit toe door het planten van bos en de aanwas van de wilde planten die er komen te groeien, wat vervolgens de leefbaarheid en het woongeluk in de buurt zal vergroten. Als klap op de vuurpijl wordt de woningschaarste opgevangen op een efficiënte, betaalbare en duurzame manier.

Ecologische bosbouw is een win-win-win: voor de boer, de bouwwereld, de samenleving én het klimaat.