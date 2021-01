Voormalig financieel topman Volksbank naar rechter

Pieter Veuger, voormalig financieel topman van de Volksbank, is opnieuw naar de rechter gestapt. Dat blijkt uit een woensdag verstuurde Kamerbrief van minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) en een mededeling op de Volksbank-website.

De minister en de staatsbank gaan niet in op wat Veuger eist. Naar verluidt wil hij in kort geding nieuw onderzoek naar de bestuurscultuur binnen de top van de bank afdwingen. Een onderzoek dat de raad van commissarissen van de bank eerder aankondigde, zou volgens Veuger niet onafhankelijk genoeg zijn en zonder afdoende wederhoor worden gedaan. De onderzoekers willen geen commentaar geven.

Onenigheid in banktop

Veuger werd in augustus vorig jaar aan de kant gezet vanwege onenigheid binnen de top van de Volksbank. Hij was toen pas enkele maanden in functie als financieel bestuurder. In een persbericht stelde de Volksbank dat de „dynamiek tussen de directieleden [..] onvoldoende basis vormt voor een constructieve samenwerking”.

De financieel topman zou al snel tegen de gesloten cultuur aan de top van de staatsbank zijn aangelopen en dat hebben willen aankaarten bij toezichthouders en de aandeelhouder, het ministerie van Financiën. Volgens anderen zou de van accountant PwC overgekomen Veuger samenwerking zelf moeilijk hebben gemaakt, omdat hij zaken onnodig op scherp zou hebben gesteld.

In een meermaals aangekondigd – en ingetrokken – kort geding kort na de zomer eiste Veuger onafhankelijk onderzoek naar de bestuurscultuur binnen de Volksbank. Dat kwam er. Daartoe zou overigens al zijn besloten voordat sprake was van rechtszaken, stelde de bank in september.

De onderzoekers, Gerrard Boot (hoogleraar arbeidsrecht) en Paul Nobelen (bestuursadviseur), kregen opdracht de interactie tussen de directieleden en de raad van commissarissen te bekijken. Ook mochten ze doorvragen op „al hetgeen de onderzoekers in dit verband relevant achten voor gedegen onderzoek”, aldus het persbericht van de Volksbank over het onderzoek.

Tweede bestuurder weg

Na Veuger vertrok nog een tweede bestuurder, operationeel directeur Mirjam Verhoeven. Zij nam afscheid vanwege „verschil van inzicht over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers van de bank” aldus het officiële persbericht. Verhoeven zou ontevreden zijn over het functioneren van de commissarissen en hen beschuldigen van gebrek aan transparantie. Zo zouden zij de benoeming van de nieuwe topman, Martijn Gribnau, hebben doorgedrukt. Later bleek hij in het bezit van een verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten, waardoor Volksbank onder het Amerikaanse sanctierecht zou vallen. Gribnau gaf na lang aandringen vanuit onder meer het ministerie van Financiën die green card op.

Minister Hoekstra, die de gang van zaken aan de top van de bank eerder al „teleurstellend” noemde, liet de Kamer in november weten de resultaten van het onderzoek nog in 2020 te verwachten. De bank liet doorschemeren dat januari waarschijnlijker is.

In zijn jongste Kamerbrief schrijft de minister nu dat publicatie van het onderzoek is uitgesteld in afwachting van de uitkomst van het kort geding. Als het onderzoek klaar is, zal de Volksbank „een bericht op de website van de bank plaatsen”, aldus de minister. Hiermee lijkt het rapport zelf dus niet openbaar te worden.

Het kort geding staat gepland voor 2 februari. Uitspraak wordt twee weken later verwacht.