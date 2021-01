Toneelschrijver Lars Norén (76) schiep een ongekend rijk oeuvre tussen waanzin en verstilling

Een krachtmeting tussen leven en dood, waanzin en verstilling, erbarmen en haat waar koning Alcohol en dokter Freud regeren: dat zijn de sleutels tot het werk van de Zweedse toneelschrijver Lars Norén. Hij behoort tot de grootste toneelschrijvers van deze tijd. Stukken met titels als Demonen, Stilte, Een soort Hades, Een onderwereldse glimlach, Een vreselijk geluk en De nacht, de moeder van de dag zijn vaak onthutsende toneelervaringen. Afgelopen dinsdag 26 januari overleed Norén op 76-jarige leeftijd in Stockholm aan de gevolgen van Covid-19. Dat maakte zijn uitgeverij Bonnier bekend.

Lars Norén werd op 9 mei 1944 in Stockholm geboren, in het hotel van zijn ouders. Na de dood van zijn moeder in 1963 openbaarde zich bij Norén schizofrenie, waardoor hij in een psychiatrische kliniek terechtkwam. Over zijn ervaringen schreef hij in 1994 het stuk Een soort Hades, dat drie jaar later in de regie van Gerardjan Rijnders door Toneelgroep Amsterdam werd opgevoerd.

Aanvankelijk wijdde Norén zich aan poëzie, maar nadat hij in 1973 een aanstelling kreeg als regieassistent in het theater van Stockholm begon hij met het schrijven van toneel. Dat mondde uit in een ongekend rijk theater-oeuvre, alsmede tientallen romans, filmscripts en poëziebundels.

Achttien uur theater

De introductie van zijn werk hier is te danken aan vertaler en regisseur Karst Woudstra, die Norén in Stockholm leerde kennen. Woudstra bracht in 1983 bij het Amsterdamse Publiekstheater de eerste Nederlanse opvoering van een Norén-stuk, De nacht, de moeder van de dag met superieure rollen van Ton Lutz, Elisabeth Andersen, Pierre Bokma en Hans Dagelet. Als je, volgens de recensie van 4 oktober 1983 in NRC Handelsblad het hele stuk zou willen spelen, zoals Norén het voorschreef, dan duurde voorstelling „achttien uur”.

Norén was geen economisch schrijver. Dat kan in zijn optiek niet: telkens laat hij zien hoe double bind zijn personages zijn, verstrikt in moederliefde en vaderhaat, vaderliefde en moederhaat. Het stuk speelt zich af in een failliet familiehotel, met een aan drank verslaafde vader als eigenaar. Onlangs, in 2019, speelde Theatergroep Suburbia een felrealistische versie van De nacht, de moeder van de dag in de regie van Albert Lubbers.

Na een reeks autobiografische stukken veranderde Norén in de jaren negentig van toon. Hij richtte zich op de buitenwereld, onder meer met Thuislozen (1997) dat werd opgevoerd in de regie van Thibaud Delpeut en Adelheid Roosen, een confronterende voorstelling over en mét daklozen en verslaafden als verschoppelingen van de maatschappij. Zijn voorkeur voor echte mensen bracht Norén ook in de problemen: in 1999 regisseerde hijzelf het stuk 7:3, waarbij rechts-extremistische gedetineerden tijdens de verlofperiode van de voorstelling een bank overvielen. Twee politieagenten kwamen daarbij om.

Tot de grote voorbeelden van Norén behoren August Strindberg, Ingmar Bergman en de Amerikaanse toneelgodfather Eugene O’Neill. Aan hem wijdde hij het weergaloze stuk En geef ons de schaduwen (1991). De voorstelling ging in 2016 première in Dramaten, de schouwburg van Stockholm. Regisseur Eirik Stubø bracht dit gezinsdrama met subtiel mededogen en vol wederzijds begrip. Hiermee belichtte hij een onbekende kant van Norén.