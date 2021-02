Tekenaar Typex: ‘Toen ben ik zelf cd’s gaan bakken’

‘Als ik een schema van mijn brein zou maken, zou tweederde ervan denken aan liefde, vriendschap, seks, kunst en boodschappen halen – en de rest aan muziek. Muziek neemt een groot deel van mijn breincapaciteit in.

„We hebben allemaal een gigantisch brein natuurlijk. Met kamers om na te denken over de dingen die je belangrijk vindt. En die kamers richt je dan in zoals je je huis inricht. Ik heb gewoon veel kamers leeggemaakt om met muziek te vullen.

Typex (1962) is tekenaar. In februari komt het boek Je Moeder! uit bij Nijgh en van Ditmar. Over moederliefde ten tijde van corona.

„Omdat ik teken voor mijn plezier heb ik weinig ‘vrije tijd’ – en áls ik vrije tijd heb, ga ik tekenen, want dat doe ik nu eenmaal graag. Boven heb ik een studiootje, maar daar is het koud en niet zo gezellig. Dus als mijn lief er is, mag ik graag in de woonkamer werken. Ik kom erbij zitten als er gekookt wordt. En als ze een serietje kijkt, ga ik poppetjes zitten tekenen, gewoon omdat het gezellig is om bij haar te zitten tekenen.

„Rond half elf gaat zij slapen, want ze is juf. En dan vertrek ik alsnog naar zolder, meestal tot uiterlijk drie uur: anders komt haar ritme te veel in de war. Als je even meerekent: ik werk ongeveer twaalf uur per dag en evenveel uur per dag luister ik muziek.

„Dat muziek luisteren is een uit de hand gelopen hobby geworden, want dat moet op een bepaalde manier. Een lp is niks voor mij, dat is elk kwartier opstaan geblazen. Een cd duurt ongeveer tachtig minuten: de perfecte tijd om in dezelfde sfeer te zitten. Op een gegeven moment ben ik daarom voor mezelf cd’s gaan bakken van ongeveer tachtig minuten.

„Als je zoveel uur per dag muziek luistert, moet je een brede smaak hebben. Die heb ik. Maar je wilt ook het genot hebben van; ‘Oh, wat een mooie hoes’. Dus op een gegeven moment ben ik compilaties gaan maken: hoezen, rugjes en labels. Het moet een feestje zijn om muziek op te zetten.

„Omdat ik tekenaar ben, mag ik geen hoezen tekenen: tekenen doe ik al de hele dag. Wat ik doe: ik scan een hoes in op hoge resolutie en daarna ga ik een detail opblazen. Alles moet er echt uitzien, ook het label. Ik kijk naar oude labels online en die maak ik na. Ik hou bijvoorbeeld van TheVelvet Underground. Die hebben die beroemde bananenhoes van Andy Warhol. Die hoes neem ik als uitgangspunt, dus dan ga ik bananenschillen inscannen. En die ga ik namaken zoals hij heeft gedaan, maar toch anders.

Gospel-garage

„Ik heb ook cd’s gemaakt met Batman-nummers. En toen ons hondje doodging, heb ik een cd samengesteld met liedjes over honden – en specifiek over ons hondje. Ik deel die cd’s niet met andere mensen, ik gebruik ze om gewoon lekker naar te luisteren. Alleen voor mijn eigen lief maak ik af en toe een intieme compilatie, een verhaal alleen voor haar. Jongens kunnen over het algemeen beter iets uitleggen aan de hand van een liedje. Ook al zijn het liedjes van iemand anders, jij hebt ze uitgezocht, en je zet ze achter elkaar, dat vertelt haar een verhaal.

„Ik heb ook cd’s gemaakt met gospel-garage. Dat is muziek van garage- of metalbands die opeens in de Here zijn gekomen. Die muziek hoort beslist niet bij religieuze teksten, maar toch zijn de muzikanten religieus geworden. Dat vind ik dan heel grappig om bij elkaar te voegen op een cd.

„Het lijkt veel werk, maar het ontslaat me van de puzzel om weer een plaatje uit te zoeken: wat ga ik nú weer luisteren? Bij iemand als Elvis bijvoorbeeld, is dat niet te doen. Ik zou geen enkel album van hem kunnen noemen dat je helemaal kan opzetten: hij was meer een nummertjesmaker dan een albummaker. Elk album van hem heeft tenenkrommende nummers. Een cd van Elvis zet je nooit op: dan moet je de hele tijd nummers skippen. Daarom zijn mijn eigen compilaties zo nuttig. Dan doe ik eerst 1956. Dan 1957. En zo door. En dan maak ik een mapje van nummers die ik het leukst vind. Mijn totale compilatie van Elvis stop ik dan weer in cd’tjes die allemaal ongeveer tachtig minuten duren. De archivaris van de rock-‘n-roll ben ik, maar tegelijk is het vreselijk ambtenarengedrag.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2021