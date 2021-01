Spot en zelfspot in de conceptueel-anekdotische gedichten van Mustafa Stitou

Niets prettiger dan bij het wandelen naar gedichten te luisteren, zo bleek de afgelopen coronatijd. Via voordrachten van de Nacht van de Poëzie op YouTube en de voordracht door Ramsey Nasr van een selectie klassieke gedichten vond ik Mustafa Stitou terug. Een latere druk van Varkensroze ansichten (zijn derde bundel, uit 2003) ging vergezeld van een cd, die ik toentertijd op een iPod zette. Zijn bedaarde, zachtmoedige voordracht verlicht je pas, terwijl zijn woorden bezit van je nemen.

„Eindelijk weer een dichter”, zei Remco Campert al meteen bij het debuut van Mustafa Stitou in de Nederlandse Letteren. Bruikbare woorden als flaptekst, maar Campert moet vooral ‘eindelijk’ eens een zielsverwant van niveau hebben bespeurd. Vanwege de laconieke spreektrant van de jongeling, en zijn voorliefde voor scherp omlijnde scènes met tragikomisch effect.

Zijn stijl, die hij zelf „praterig” noemt, is los en breedvoerig zonder aan precisie en meerduidigheid in te boeten. Stitou kan zakelijk, registrerend en geestig zijn, maar ook repetitief en bedwelmend of didactisch. Zijn onbevangenheid is verraderlijk, want elk gedicht biedt een afdaling naar grotere thema’s en diepere gedachten. Hij perst zijn observaties door de mal van zijn ideeën. Zelf legt hij dat verband door zich in de bundel een conceptueel-anekdotisch dichter te noemen.

Compositorisch is de bundel hecht. De islam en het darwinisme, het Oosten en het Westen, Arabieren en Joden, holocaust en klonen, vaders en zonen: ze vormen een subtiel web van thematische lijnen, waarbij hij speelt met de ogenschijnlijke tegenstellingen. Relativering staat voorop. „Het absolute moet worden ondermijnd”, zei hij in een interview met NRC. Zo wordt in een gedicht over Charles Darwin de grondlegger van de evolutietheorie deels ironisch, deels ernstig aangesproken als ‘Onze Vader’.

In de bundel schrijft Stitou (geboren in Marokko, in 1974, opgegroeid in Lelystad) over zijn achtergrond. In het NRC-interview zei hij dat hij zich niet kon onttrekken aan het veranderde politiek-maatschappelijke klimaat na 9/11. Dat iedereen weer in hokjes dacht, deed hem nadenken over hoe mensen elkaar zien. „Voor mij is identiteit een kwestie van maskers die je jezelf opzet, maar vooral ook: die anderen je opzetten. Dat idee zingt door de bundel heen.”

Bij de koning in de kast

Varkensroze ansichten won terecht de VSB Poëzieprijs 2004 voor bundel van het jaar. En hij staat, zoals het hoort, bij de koning in de kast. Althans, ik drukte hem Willem-Alexander in handen als cadeautje toen het nog prinselijke paar mij te eten vroeg (op een maandagavond, ik verbeeld me niks) als onderdeel van een groep ‘vertegenwoordigers’ van de cultuursector. Maar dit terzijde.

Overweldigend is na al die jaren nog altijd Niet samen scheiden we licht en donker, Stitou’s melodieuze, lange gedicht (vijf pagina’s, zes minuten) over de vader-zoonrelatie – een van de mooiste gedichten over dat onderwerp die ik ken.

Kritisch-schamperend is de beschrijving van zijn vader de gastarbeider als ‘analfabete avonturier’, oppervlakkige gelovige en maniakale zuinigerd. Liefdevol-loyaal is de suggestie van gezamenlijk doktersbezoek bij het mantra ‘we zijn een team’ en in het dienstbare ‘ik ben je kapper je secretaris je verzorger van je voeten’.

Het effect van hun band formuleert Stitou in vijf snijdende regels, die expliciet het gemis van een veronachtzaamd kind uitdrukken: ‘de kilte waarop ze bij mij stuit mijn huidige geliefde/ de pit van leegte waaromheen ik praat en praat/ wijt ze aan jouw afwezigheid de leegte het is/ dat je het weet ik zeg het maar even/ zeg dit als je secretaris’.

Een vergelijkbare gloed van spot en zelfspot straalt af van het gedicht Affirmaties, opgebouwd rond de stokregels: ‘ik kan stoppen met roken en ook als het niet lukt/ ik hou van mezelf ik ben niet dik niet klein niet rond/ ik heb een zachte pik zat liefde in mijn kippenborst’. En na die woorden – in het slotgedicht van de bundel – zet je het geluid van zijn voordracht met een glimlach uit.