Schatkamer van Peter Vos open met ‘Getekende boeken’

Het is opmerkelijk dat je pas tien jaar na zijn dood een bredere, completere blik krijgt op het genie van een kunstenaar die op zich al bekend was. Dat komt natuurlijk omdat tekenaar Peter Vos (1935-2010) zijn genie stak in getekende boeken met een oplage van één, die hij aan geliefden en vrienden weggaf. En hij stopte zijn talent, om Oscar Wilde te parafraseren, in zijn werk, dat wil zeggen de tekeningen die hij in opdracht maakte. Waarmee ik niets af wil doen aan bijvoorbeeld de fantastische tekeningen van zijn beroemde Beestenkwartet, met de Mafkikker, de Schijtlijster en de Kloothommel (nog steeds in druk).

Maar nu het boek Peter Vos, Getekende boeken is verschenen is er een schatkamer geopend van 55 getekende boeken van de tekenaar, waarvan veel nooit eerder gepubliceerd zijn. Kunsthistorici Eddy de Jongh en Jan Piet Filedt Kok hebben nu samen met Saïda Vos privé-kunstwerkjes toegankelijk gemaakt, na het succes van het boek Getekende brieven van Vos uit 2017.

Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Want er zitten schitterende tekenboeken bij, die goed laten zien waarom Peter Vos „de belangrijkste tekenaar van de vorige eeuw” werd genoemd door collega-tekenaar Siegfried Woldhek. Je krijgt een goed idee van zijn ontwikkeling als kunstenaar, want het boek begint met de eerste nog wat soms houterig getekende boekjes die Peter Vos in 1952 voor zijn vader maakte, en eindigt met het boekje voor Rinus Ferdinandusse uit 2007 vol levendige schetsen van leeuwen, die hij voor het weekblad Vrij Nederland tekende.

Als Peter Vos midden jaren vijftig naar de kunstacademie gaat, de Rijksakademie in Amsterdam, begint een stoet liefdes, al dan niet beantwoord, voor wie hij prachtige boeken maakt om hen van zijn liefde te overtuigen. Een van de hoogtepunten is Vos’ versie (zonder woorden) van het ‘Scheppingsverhaal’ uit 1959, getekend met pen en gewassen inkt, waarbij God een peertje in de hemel draait en prachtig getekend dieren schept.

In 1963 verscheurde Peter Vos het boek dat hij voor zijn toenmalige liefde dichteres Fritzi Harmsen van Beek had gemaakt, omdat de liefde spaak liep. Tekening Peter Vos

Het object van zijn liefde, Mieke Heybroek, wees Vos huwelijksaanzoek, af, maar vond het privé-cadeauboek zo mooi dat ze het naar een uitgever bracht. Het werd met succes, en onlangs opnieuw, uitgegeven. In diezelfde trant getekend, met pen en grijze geschilderde inkttinten, is het nooit uitgegeven privéboek De Witte Vogel, voor Trudy Terlingen uit 1960. Een paar jaar later, 1963 verscheurde Vos het boek dat hij voor zijn toenmalige liefde dichteres Fritzi Harmsen van Beek had gemaakt, omdat de liefde spaak liep. Het boek ging over de vogels Hop, die neerstreken op het landgoed Jagtlust van Harmsen van Beek. De dichteres viste de verscheurde tekeningen uit de vijver bij het landhuis, en ze zijn gelukkig in Getekende boeken, opgenomen.

Fabelachtig getekend

Absoluut hoogtepunt van Peter Vos’ boekentekenkunst is het nooit uitgegeven, en hier volledig afgedrukte onaffe boek De dodostap uit 1975. De dodo, de waggelende inmiddels uitgestorven vogel die niet vliegen kon, lijkt hier zinnebeeld voor de gedoemde mensheid. In panorama-achtige langwerpige tekeningen, zien we de vogels van ei ontwikkelen tot samenleving, eindigend in een zondvloed. Het is fabelachtig getekend pen en inkt, geestig en krachtig, lichtvoetig en ernstig tegelijk – een van de opmerkelijke kwaliteiten van Vos. Die kon soms somber zijn. Vandaar dat hij zo van vogels hield, die de beweeglijke lichtheid in het bestaan vertegenwoordigden. Hij tekende ze met levendige lijnen veelvuldig en fenomenaal, onder meer in boeken voor zijn zoon Sander, ook in dit boek.

Maar Vos was meer dan een vogeltekenaar: tekst en beeld zijn beide van belang voor hem. Dat blijkt uit de vele ABC-boeken die hij voor verschillende mensen maakte. Daarvan is het ABC voor Kors Eijkelboom, zoontje van een bevriende dichter, uit 1957 een schitterend voorbeeld, vol prachtige dieren bij tweeregelige versjes van Theo Sontrop. Bij de E staat een ezeltje, vastgebonden aan de letter, met een paar pennestreken ontroerend neergezet. Je zou hem op de kop willen zoenen, om Reve te citeren uit Brief aan mijn bank. Dit hele boek met Vos’ tekeningen is om te zoenen.

Peter Vos, Getekende boeken. Eddy de Jongh, Jan Piet Filedt Kok, Saïda Vos. 264 pag., uitgeverij Rubinstein, 49,99 euro. ●●●●●