Schade rellen niet makkelijk te verhalen

Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) vindt dat „alles op alles” gezet moet worden om de schade van de vernielingen, plunderingen en brandstichtingen „tot de laatste cent” te verhalen op „dat tuig”. „Lik-op-stuk”, luidt het credo van de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus (CDA). Relschoppers moeten worden aangepakt via snelrecht en moeten financieel bloeden voor wat ze hebben aangericht. Ze „krijgen een schadeclaim voor het feit dat ze het nodig vonden om een supermarkt te plunderen”, stelt Grapperhaus. „Dat betekent dat je zomaar, zonder dat je verzekerd bent, ineens tienduizend euro aan schade moet vergoeden.” Ook burgemeesters en het OM willen vernielers in hun portemonnee raken. Kan dat zomaar?

Wie de schade van vernielingen wil verhalen, heeft twee juridische opties: het strafrecht en het civiele recht. „Beide routes kennen nogal wat haken en ogen”, zegt advocaat Floortje van Tilburg die promoveerde op civielrechtelijke aansprakelijkheid en openbare orde. Het in brand steken van een auto of plunderen van een winkel is een onrechtmatige daad. En wie zo’n daad pleegt, kan via de civiele rechter worden aangesproken om de schade te vergoeden.

Op het oog lijkt het Burgerlijk Wetboek geschreven voor de recente rellen: ouders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hun kinderen onder de 16 jaar aanrichten. Ook is er ‘groepsaansprakelijkheid’: wie tot een groep behoort die ruiten ingooit, kan individueel voor die schade worden aangesproken, al heeft hij geen steen aangeraakt.

Maar de praktijk is weerbarstiger. „Er zijn niet veel zaken waar met succes een beroep op groepsaansprakelijkheid is gedaan”, zegt Van Tilburg. Want de rechter eist dat een groep duidelijk afgebakend is en bij rellen is daar zelden sprake van. Een civiele procedure duurt bovendien lang en is doorgaans (vanwege de advocaat) kostbaar, terwijl de opbrengst onzeker is.

Ook het Verbond van Verzekeraars, dat veel met relschade te maken heeft, ziet hindernissen. Zelfs als de identiteit van de dader al bekend is, moet onomstotelijk worden aangetoond dat hij de schade heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld met videobeelden.

Om slachtoffers deze complexe civiele procedures te besparen is voor hen in strafzaken de mogelijkheid gecreëerd om zich ‘te voegen’ met een schadevergoedingseis. De stevige woorden van het kabinet ten spijt, is het „niet zo gemakkelijk om schade op relschoppers te verhalen”, ziet strafrechtexpert Sanne Buisman van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De rechter wijst schadevergoeding alleen toe bij een ‘rechtstreeks verband’ met het gepleegde feit. Relschoppers worden vaak vervolgd voor openlijke geweldpleging. En juist daar is het verband met specifieke schade – zoals een kapotte ruit – moeilijk aan te tonen. Dat ligt anders bij bijvoorbeeld diefstal met braak (plunderen). Als winkelplunderaars duidelijk in beeld zijn, kunnen zij ook via 'hoofdelijke aansprakelijkheid’ voor alle schade worden aangepakt.

Oud-rechter Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland, wijst erop dat de keuze voor snelrecht de situatie complexer maakt. „Wij begrijpen dat het OM vanwege de afschrikkende werking voor lik-op-stuk-beleid kiest, maar wij zijn bang dat dit ten koste gaat van de slachtoffers die via de strafzaak hun schade willen verhalen.” Je ‘voegen’ met een goed gedocumenteerde schadevergoedingsvordering is bijna onmogelijk als de dader een paar dagen later voor de rechter staat.

Slachtofferhulp Nederland pleit voor de instelling van een schadefonds waarin daders een fors bedrag moeten storten, zoals na de Project X-rellen in Haren in 2012. „Als je dit als bijzondere voorwaarde bij de straf oplegt, wordt er betaald en hoeven slachtoffers niet zelf achter hun schadevergoeding aan.”

Ook het kabinet wil de slachtoffers daarvoor behoeden. Tijdens het Kamerdebat over de rellen beloofde minister Grapperhaus woensdag een nieuw fonds voor ondernemers wier schade niet door de verzekering gedekt wordt. Hij zei opnieuw de schade op relschoppers te willen verhalen. Hoe precies? Dat wordt nog uitgewerkt, net als de vorm van het fonds.