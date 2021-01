Salaris topman Goldman Sachs met 10 miljoen gekort door fraudeschandaal

Het salaris van topman David Solomon van Goldman Sachs is vorig jaar met 10 miljoen dollar gekort. Solomon loopt het geld mis door betrokkenheid van de Amerikaanse zakenbank bij fraude door het Maleisische staatsfonds 1MDB. Dat meldt persbureau Reuters.

1MDB werd in 2009 in Maleisië opgericht als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. Goldman Sachs haalde tussen 2009 en 2014 voor 6,5 miljard aan obligaties voor het staatsfonds op. De bank zou zo’n 1,6 miljard dollar aan steekpenningen aan Maleisische ambtenaren hebben gegeven om met 1MDB zaken te mogen doen. De voormalig premier van Maleisië, Najib Razak, gebruikte het staatsfonds volgens Amerikaanse justitie om miljarden weg te sluizen. Razak werd in de zaak veroordeeld tot twaalf jaar celstraf.

Van het salaris van de topman bleef na de korting nog altijd 17,5 miljoen dollar over. Goldman Sachs houdt in verband met het fraudeschandaal in totaal voor 31 miljoen dollar aan salaris in voor de top van het bedrijf.

In juli trof de zakenbank een schikking met het Maleisische ministerie van Financiën. De zakenbank erkende dat twee voormalig medewerkers misstappen hebben begaan bij drie transacties. 2,5 miljard dollar werd direct teruggestort en er werd nog eens 1,4 miljard onttrokken uit bedrijfsmiddelen die met frauduleus verdiend geld zijn betaald.

