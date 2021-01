Crowdfundactie levert 100.000 euro op voor geplunderde winkel Den Bosch Een crowdfundactie voor een door relschoppers geplunderde winkel in Den Bosch heeft inmiddels zeker 100.000 euro opgeleverd. Dat meldt initiatiefnemer van de actie Geen Stijl. De nieuwssite startte de inzamelingsactie nadat ondernemer Maaike Neuféglise in verschillende media opdook met haar verhaal. Haar Primera-winkel werd maandagavond tijdens de rellen in Den Bosch in een paar minuten vernield door relschoppers die het pand waren binnengedrongen. Neuféglise was erg ontdaan door het geweld: „De winkel is ons kindje” en „mijn hart is echt gebroken”, vertelde ze aan Omroep Brabant. Volgens de onderneemster loopt de schade in de tienduizenden euro’s. „Misschien wel een ton.” De politie in Den Bosch zegt tegen Omroep Brabant DNA-sporen van de plunderaars te hebben. Ook zijn er camerabeelden uit de winkel en filmpjes gemaakt door buren en omstanders waar de relschoppers op te zien zijn.

131 mensen opgepakt voor geweld en opruiing Bij ongeregeldheden door het hele land zijn dinsdag 131 mensen opgepakt voor geweld en opruiing, onder wie 81 in Rotterdam. Dat meldt de politie woensdag. Het grootste deel van de verdachten is jonger dan 25 jaar. De meeste aanhoudingen zijn verricht op verdenking van openlijke geweldpleging en opruiing. Ook zijn mensen aangehouden voor opruiing via sociale media, hierbij zijn de meeste verdachten onder de achttien jaar. De politie concludeert dat dinsdagavond een stuk rustiger is verlopen dan de dagen ervoor. In verschillende steden verzamelden zich groepen mensen op straat en in een paar plaatsen, waaronder Rotterdam, liep dat uit op een confrontatie met de politie. In Hilversum en Amsterdam werd de ME ingezet maar hoefde niet in actie te komen. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werden dinsdagavond beelden vertoond van deelnemers aan de avondklokrellen die door de politie worden gezocht. De politie zegt na de uitzending veel tips binnen te hebben gekregen. Een 29-jarige man uit Houten meldde zichzelf op een politiebureau nadat in het programma beelden van hem en drie anderen waren getoond. De man zou betrokken geweest zijn bij de rellen op het Museumplein op 17 januari. Agenten verrichten dinsdagavond 81 aanhoudingen in Rotterdam. Foto Reuters