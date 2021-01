Rekenkamer: overheid onvoldoende kritisch bij gebruik algoritmes

De overheid is onvoldoende kritisch bij het gebruik van algoritmes. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een dinsdag gepubliceerd rapport. Landelijke overheidsinstanties doen volgens het controlerende orgaan te weinig om vooroordelen te voorkomen bij het gebruik van algoritmes, waardoor discriminatie op de loer ligt. Ook heeft de overheid te weinig oog voor ethische aspecten, schiet de controle tekort en moeten burgers meer inzicht krijgen in het gebruik van algoritmes, vindt de rekenkamer. Bij algoritmes staat „niet de burger, maar de overheid centraal”.

Als voorbeeld noemt de organisatie het Syteem Risico Indicatie (SyRI), dat werd gebruikt om fraude met uitkeringen, toeslagen en belastingen te voorkomen. In februari vorig jaar oordeelde de rechter dat de wetgeving die de inzet van SyRI regelt een te grote inbreuk op de privacy van burgers vormde en in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Ook bij de toeslagenaffaire, waar het kabinet twee weken geleden over is gevallen, was sprake van het gebruik van algoritmes. Zo’n 26.000 ouders werden daarbij onterecht aangemerkt als fraudeurs met kinderopvangtoeslagen.

Bij instanties als de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank worden steeds vaker algoritmes gebruikt. Dat geldt ook voor de politie en opsporingsinstanties. Neem bijvoorbeeld het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS), waarmee de politie criminaliteit probeert te voorspellen. Onder meer Bits of Freedom, een organisatie die waakt over digitale burgerrechten, en filosoof en jurist Marc Schuilenburg (Vrije Universiteit Amsterdam) waarschuwen daarbij voor een ‘gedachtenpolitie’ en het risico van discriminatie.

Amnesty International uitte onlangs ook kritiek op het Sensing-project in Roermond, een experiment om zakkenrollers met big data, algoritmes en surveillance op te sporen in een winkelcentrum in Roermond. Volgens Amnesty is bij dat project sprake van massasurveillance en etnisch profileren. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie (CDA) ontkent dat dat het geval is.

De directeur van Amnesty Nederland pleitte in NRC voor een algoritmewaakhond. Ook de Rekenkamer pleit nu voor betere toetsing. Complexere algoritmes vereisen betere kwaliteitscontrole en beter overzicht, stelt de Rekenkamer. Dat overzicht hebben ministers nu niet, zo wijst het onderzoek uit. Daarom heeft de Algemene Rekenkamer een manier ontwikkeld om daar beter onderzoek naar te doen in de toekomst.