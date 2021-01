Reddit-gebruikers stuwen aandeel gamewinkelketen omhoog om hedgefondsen hak te zetten

In lange rijen stonden ze eind vorig jaar voor de deur bij winkels van de Amerikaanse keten GameStop. Liefhebbers van videogames die dolgraag de nieuwe PlayStation 5 wilden kopen, hadden daar veel voor over. De meest enthousiaste gamers wachtten langer dan een dag op de stoep om de gewilde spelcomputer te bemachtigen. Sommigen namen zelfs hun bed mee.

Drie maanden later verdringen de kopers zich opnieuw rond GameStop - alleen niet bij de winkels, maar op de beurs. Een enorme toestroom van particuliere beleggers, aangewakkerd door een beursforum op internet, heeft de prijs van de GameStop-aandelen dit jaar al met bijna 1.000 procent doen stijgen. Sommige forumbezoekers zijn door de hausse op slag rijk geworden, terwijl de professionele beleggers die gokten op de neergang van het zieltogende bedrijf juist grote verliezen lijden.

GameStop loopt al een tijdje achter de feiten aan. Terwijl gamers hun spellen in toenemende mate online aanschaffen of rechtstreeks naar hun consoles downloaden, is het businessmodel van de keten nog altijd gebaseerd op zijn ruim vijfduizend fysieke winkels, oubollig aandoende zaken met tapijt op de vloer en meterslange rekken vol games. In 2018 draaide het concern een verlies van 670 miljoen dollar (554 miljoen euro), in 2019 470 miljoen. Ondanks de lancering van de PlayStation 5 en de nieuwe Xbox zal het resultaat over 2020 waarschijnlijk ook niet best zijn.

Geld verdienen

Grote institutionele beleggers en hedgefondsen zagen in de dreigende teloorgang van GameStop een kans om geld te verdienen. Ze zetten in op een verdere daling van het GameStop-aandeel op de New Yorkse beurs, dat begin vorig jaar nog slechts een dollar of 4 waard was.

Dat deden ze door short te gaan, een beursstrategie waarbij je een aandeel leent en direct doorverkoopt. Later koop je opnieuw hetzelfde aandeel om aan de uitlenende partij terug te geven. Als de aandelenprijs in de tussentijd gezakt is, hou je winst over. Short gaan is voor durfals: als de koers niet daalt maar plotseling sterk stijgt, kan de financiële schade razendsnel oplopen.

Precies dat doemscenario is nu uitgekomen voor de beleggers die short waren gegaan op GameStop. Vorig jaar augustus begon de koers al aan een lichte stijging, nadat Ryan Cohen, de oprichter van een grote hondenvoerwebsite, een flink pakket aandelen had gekocht. De afgelopen twee weken explodeerde het GameStop-aandeel. Waar het op 4 januari nog een krappe 18 dollar opbracht, sloot het dinsdag op een prijs van 148 dollar - een stijging van 860 procent. Na de opening van de handel op woensdag schoot het aandeel meteen door de 300 dollar-grens.

De aanstichters zijn bezoekers van r/wallstreetbets, een forum op socialemediasite Reddit met 2,8 miljoen leden. Invloedrijke gebruikers zagen hoeveel shortposities er uit stonden op GameStop en bedachten dat het leuk zou zijn om de hedgefondsen een hak te zetten. Ze riepen op tot het massaal opkopen van GameStop-aandelen om de prijs op te drijven. Zo geschiedde. De opwaartse spiraal werd nog eens versterkt doordat gaandeweg ook talloze andere beleggers hun graantje wilden meepikken, en doordat de professionele beleggers snel hun shortposities sloten om de verliezen nog enigszins binnen de perken te houden.

De hedgefondsen worden nu ondanks hun pogingen tot schadebeperking ,,echt uitgerookt”, zegt beursanalist Nico Inberg van DeAandeelhouder.nl aan de telefoon. ,,Er vallen daar enorme klappen, het gaat om miljarden.” Daarentegen pronken sommige gebruikers van r/wallstreetbets juist met astronomische winsten. Ze plaatsen screenshots van portfolio’s die in een dag een paar miljoen dollar in waarde zijn gestegen. Een ander belegger was met veel minder ook al heel blij: hij kon zijn winst gebruiken om in één klap zijn studieschuld van 23.504 dollar af te lossen.

Meme stocks

De gekte rond GameStop is een extreem uitvloeisel van een trend die het afgelopen coronajaar is opgekomen, zegt Inberg. ,,Door de lockdowns kwamen veel mensen thuis te zitten. Sportwedstrijden gingen niet door. Maar op de beurs is nog steeds elke dag beweging. Daardoor zijn er miljoenen kleine beleggers de markt op gegaan.”

Zo nu en dan storten grote groepen nieuwelingen zich op aandelen waarover online een hype is ontstaan - of het achterliggende bedrijf nou potentie heeft of niet. Meme stocks worden zulke aandelen ook wel genoemd, naar de grappige plaatjes die viral gaan op fora en sociale media. Het Amerikaanse entertainmentbedrijf AMC leek woensdag het volgende doelwit: het aandeel schoot plotseling bijna 200 procent omhoog. „Misschien gaat dit wel weer weg als straks de sportwedstrijden weer beginnen en de lockdown voorbij is”, zegt Inberg.

Uiteindelijk is er maar één manier waarop het opmerkelijke GameStop-verhaal kan aflopen: met een dramatische ineenstorting. Zoals altijd met zeepbellen op de markt is het kantelpunt lastig te voorspellen, zegt Inberg. ,,Maar GameStop was een paar maanden geleden 300 miljoen dollar waard, en nu 15 miljard. Dat klopt niet. Ze hebben een paar duizend winkels, en meer niet.”

Als het stof is opgetrokken, blijft er volgens Inberg een klein groepje particuliere beleggers over dat heel rijk is geworden. Een veel groter aantal kleine handelaren zal zijn inleg echter vrijwel helemaal kwijt zijn. ,,Maar de meesten hebben er 500 tot 1.000 dollar ingestoken. Dus het leed valt te overzien.”