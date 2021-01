Politieke partijen: woningbezit sociale huurders is ‘onwenselijk’

Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan de mogelijkheid een corporatiewoning te huren en tegelijkertijd koopwoningen te bezitten. Onder meer de VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP en de PvdA noemen deze constructie „onwenselijk”, blijkt uit een rondgang van NRC langs woonwoordvoerders van politieke partijen.

Uit onderzoek van NRC en het Kadaster werd woensdag duidelijk dat er meer dan duizend mensen zijn die staan ingeschreven op een corporatieadres en tegelijk twee of meer koopwoningen in bezit hebben – meer dan 3.300 in totaal. In een van de extreemste gevallen gaat het om een persoon die in Friesland een corporatiewoning huurt, en elders 59 koophuizen heeft staan.

Tweede Kamerleden van verschillende fracties zijn verrast over het fenomeen. „Ik wist niet dat dit voorkwam, anders had ik er eerder wat aan gedaan”, zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Zijn CDA-collega Julius Terpstra noemt het „ronduit hufterig gedrag, als je dit willens en wetens doet”. Ook de grootste partij VVD noemt het „een probleem”, zegt Kamerlid Daniël Koerhuis. „Als je een andere woning bezit, dan moet de sociale huurwoning die je huurt naar iemand gaan die dat echt nodig heeft.”

Verschillende partijen hebben aangekondigd Kamervragen te willen stellen aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken, D66). De VVD wil van de minister weten hoe veel corporatiehuurders er zijn die één woning in bezit hebben. Koerhuis: „Ik verwacht dat die groep nog veel groter is dan het onderzoek nu aantoont.” NRC heeft die groep niet onderzocht omdat dan de kans bestaat dat de data vervuild raakt met bijvoorbeeld mensen die recent een huis kochten, maar nog niet verhuisd zijn.

Uiteenlopende oplossingen

Over hoe de constructie moet worden aangepakt, lopen de meningen van de partijen uiteen. De invoering van een vermogenstoets, zoals corporaties en experts bepleitten, „is een voor de hand liggende optie”, zegt Terpstra van het CDA. De PvdA is daar juist tegen, zegt Nijboer. Dan sluit je volgens hem te snel mensen uit, bijvoorbeeld zzp’ers die goed hebben gespaard voor hun pensioen.

„Een optie zou zijn dat je met huizenbezit niet in aanmerking mag komen voor een sociale huurwoning”, zegt Nijboer.

De VVD pleit voor betere gegevensuitwisseling tussen corporaties, de gemeente en de Belastingdienst zodat corporaties kunnen zien wie er op hun adressen staan ingeschreven en of die mensen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Volgens de SP is de eerder voorgestelde woonplicht ook een oplossing van dit probleem. „Als je een woning koopt, zou je er moeten wonen”, zegt Kamerlid Sandra Beckerman. „Dan voorkom je dat mensen met een koopwoning gaan wonen in een sociale huurwoning.”

Mogelijk volgen er al snel maatregelen om de constructie aan te pakken. In de tweede week van februari staat de evaluatie van de Woningwet in de Tweede Kamer gepland. Verschillende partijen geven aan te overwegen dan een amendement over het onderwerp in te dienen.

GroenLinks wil eerst van de minister weten welke opties er zijn om corporatiehuurders met huizenbezit aan te pakken, zegt Kamerlid Paul Smeulders. „In het licht van de Toeslagenaffaire moeten we nu niet snel stoere maatregelen gaan doorvoeren. Laten we dit zorgvuldig aanpakken.”