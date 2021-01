Je moet eigenlijk optrekken, niet aftrekken

‘Bijna alles in het leven word je geleerd”, zegt Madeleine Vreekamp. „Maar als het om seks gaat, word je het bos in gestuurd.” Vreekamp (36) is de bedrijfsleider van de vrouwvriendelijke sekswinkel Mail & Female, en geeft daar een workshop aftrekken voor vrouwen. Al zo’n 25 jaar is die een hit. Toen ze hem acht jaar geleden zelf volgde, voelde ze zich na afloop „keicool.” „Kennis is macht.”

Voor corona werd de workshop maandelijks in de winkel in Amsterdam gegeven. Een eerste poging tot een online versie mislukte door haperende techniek. Sinds vorige week wordt hij twee keer per week gegeven.

Vreekamp – roze haar, rode nagels, bril, op haar hooggesloten zwarte jurk een broche in de vorm van een stel borsten – staat in de winkel, naast een tafeltje met een grote, zachte, roze dildo erop, „mijn assistent.” De vrouwen die via Zoom meekijken, hebben een vergelijkbaar exemplaar toegestuurd gekregen, plus een miniflesje cava en zakjes glijmiddel.

Het nadeel van een online workshop is dat je niet echt samen oefent, en minder snel ervaringen uitwisselt. Maar voor wie dat een brug te ver is, kan een Zoom-sessie juist een uitkomst zijn. Bijna alle deelnemers hebben wanneer ik meedoe hun camera uitgezet.

Mail & Female biedt ook een workshop vingeren & yonimassage aan, maar die begint pas weer als mensen fysiek bij elkaar mogen komen. Eigenaar Hanni Jagtman vindt het lastig geschikte „namaakkutjes” te vinden. Normaal wordt een en ander gedemonstreerd met een plooibaar aftrekeitje, maar dat komt op een scherm niet over. Bovendien, zegt Jagtman: „Het gaat over onszelf, dus daar komt altijd veel trauma bij los.”

Goed, aftrekken. Vreekamp demonstreert twee varianten: een snelle en een langzame. Die tweede, waarbij maar liefst twaalf verschillende grepen worden gebruikt, is gebaseerd op taoïstische technieken, waardoor „iemand met een penis” het orgasme nu eens niet alleen in de geslachtsdelen ervaart, maar door het hele lichaam. „Bij ons is dat bijna altijd zo, maar voor hen is dat onwennig en kan het dus een beetje eng zijn.”

Op deze plek alle grepen zo goed uitleggen als Vreekamp is onmogelijk, maar een paar algemene tips wil ik u niet onthouden.

Vreekamps belangrijkste is glijmiddel te gebruiken, een hulpmiddel waar volgens haar een taboe op rust omdat het geassocieerd wordt met post-menopauzale vrouwen”, maar dat zij het liefst vergelijkt met zout: niet nodig, wel erg lekker, en zeker in het geval van een besneden penis een aanrader: zonder voorhuid wordt aftrekken snel stroef.

Voorts raadt ze aan tussen de benen van de partner te gaan zitten en hem aan te kijken. Een penis is niet zo gevoelig als een clitoris, „dus je hoeft niet per se heel voorzichtig te zijn”. Leg de nadruk op de beweging van onder naar boven – „Je trekt eigenlijk óp, in plaats van af” – en als je met je vingers een stevige ring aan de onderkant van de penis legt, „kan het bloed er niet uit en ziet die er groter uit. Dat vinden mensen met een penis over het algemeen niet zo erg.” Om te voorkomen dat je kramp krijgt in pols of handen, beweeg je vooral vanuit je schouder. Heel belangrijk: „Zorg dat hij mee kan in je ritme.”

Ook voor de oudere deelnemers bleek veel informatie nieuw. Zoals een laat-veertiger in de chatbox uitriep: „Dit had ik decennia eerder moeten doen.”

Binnenkort in deze rubriek: praten tijdens seks, een heikele bezigheid volgens de lezer die het onderwerp inbracht. „Om te beginnen zijn daar de regie-aanwijzingen”, schreef hij. „Die zijn al moeilijk genoeg, al was het maar omdat je bijna verplicht bent elkaars lichaamsdelen bij de naam te noemen. Bruut gezegd: waar de een opgewonden wordt van het woord ‘kut’, knapt de ander erop af. Nog moeilijker is liefde-en-geilheidtaal. Wat moet ik zeggen, en hoe zeg ik het?”

