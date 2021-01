Terwijl ik, tijdens een online les, de op hun kamer zittende leerlingen uit 5 vwo vertel over Nederlandse literatuur, signaleer ik plots een leerling met ontbloot bovenlichaam - naar het schijnt in de buitenlucht. Ik vraag hem of hij buiten is.

Bijna zeven jaar geef ik nu les in ’t Gooi. Behalve dat ik een leuk vak geef, werk ik met ontzettend leuk publiek. Toen ik er begon te werken, confronteerden mensen me met vooroordelen over ’t Gooi. Die ben ik gaan begrijpen, maar de realiteit bleek gelukkig een stuk genuanceerder.

De jongen verschuift zijn beeld iets. Hij volgt de les vanuit een jacuzzi.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 januari 2021