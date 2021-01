Online hapje van DNO klinkt haast als een opera

Klassiek Rossini’s Petite messe solennelle door het Koor van DNO en het Nederlands Philharmonisch Orkest o.l.v. Andrea Battistoni. Gehoord: 26/1 online. Gratis te zien t/m 2/4. Inl: operaballet.nl ●●●●●

Na het geslaagde online concert van het Koor van DNO vorige maand trakteert De Nationale Opera opnieuw: nu met een zinderende Petite messe solennelle van Rossini.

Het lijkt een logische keuze; operacomponist Gioachino Rossini schreef aan het eind van zijn leven een prachtige plechtige mis, zijn Petite messe solennelle, voor een relatief kleine bezetting: twaalf zangers, twee piano’s en een harmonium. Ideaal online hapje voor in coronatijd, zou je denken. Het is daarom best komisch dat DNO kiest voor de versie die Rossini een paar jaar later zou maken voor volledig orkest en zeker veertig zangers op het podium zet.

Dirigent Andrea Battistoni krijgt met goedgeplaatste accenten vanaf het begin een zinderende klank uit het Nederlands Philharmonisch Orkest. Goed, het is even inkomen bij de wel erg wankele en vibrerende inzet van de sopranen in het Kyrie, maar de diep ronkende contrabassen maken veel goed.

Jonge solisten

Rossini componeerde zijn plechtige mis dan wel 34 jaar na zijn laatste opera, maar erg moeilijk is het niet om er een opera in te horen. Battistoni geeft de vier jonge solisten veel ruimte van hun stukken aria’s te maken. Ingetogen, mooi, zonder poespas passend bij de mis, maar zeker aria’s. Zo zet tenor Levy Sekgapane al vroeg een heldhaftig Domine Deus neer. Een van de gedoodverfde hoogtepunten is het O salutaris hostia, door Rossini extra toegevoegd aan de orkestversie. Het is bij sopraan Ying Fang in goede handen.

Minpunt is wel de audiobalans. De solisten komen dikwijls niet lekker boven het orkest uit, iets wat in een vooraf opgenomen concert voorkomen had kunnen worden.

Het einde van het Gloria (Cum Sancto Spiritu) vormt een omslagpunt dat je verrukt naar het puntje van je stoel trekt. Vanaf daar kan en gaat het niet meer stuk. Neem nou alleen al het amen aan het einde van het Credo (Et resurrexit). DNO, houd dit maar even op de plank. Dit willen we ook live horen. Amen!