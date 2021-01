Onderzoek: politie heeft transportcriminaliteit laten versloffen

Mensensmokkel

Elke vrachtwagenchauffeur die naar Engeland rijdt via de Eurotunnel heeft er de afgelopen jaren weleens mee te maken gehad: ‘inklimmers’. Migranten die in zijn achterbak proberen te klimmen en zo stiekem aan de ‘overkant’ van het kanaal proberen te komen. Na de ontruiming van het vluchtelingenkamp in Calais, was er in 2016 een piek (1.280) in het aantal migranten dat vanuit Nederland probeerde stiekem mee te rijden met een vrachtwagen. Dat aantal loopt inmiddels weer wat terug. Aanvankelijk verstopten de migranten zich met name in containers in de haven, tegenwoordig proberen ze vaker op de parkeerplaatsen op de route naar de haven toe, langs de A12, A15 en A16, zich in de trailer te verstoppen. Maatregelen worden er wel genomen, zoals hogere hekken, meer controles, betere sloten op vrachtwagentrailers en beveiligde parkeerplaatsen. Maar waar „veel minder” aandacht” voor is, schrijven de onderzoekers, is het achterliggende probleem: waarom gebruiken mensen illegale reisroutes en smokkelaars?