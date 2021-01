Ollongren: verkiezingen kunnen doorgaan, ‘van groot democratisch belang’

Het worden geen gewone verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart, maar ze kunnen ondanks de coronacrisis wel doorgaan. „Het kabinet vindt het van groot maatschappelijk en democratisch belang dat de verkiezingen plaatsvinden” op de voorgenomen datum, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer had er de afgelopen week op aangedrongen snel duidelijkheid te verschaffen over de verkiezingsdatum. De opmars van extra besmettelijke virusvarianten en de dreiging van een lange lockdown was voor de burgemeesters van Ede en Echt-Susteren zelfs als reden om op te roepen tot uitstel totdat de pandemie geweken is.

Lees ook: Naar de stembus in een pandemie: kan dat wel?

Met een lijst aan speciale voorzorgsmaatregelen denkt Ollongren dat de stembusgang voor iedereen veilig kan verlopen. Bovendien vindt ze uitstel om democratische reden onwenselijk. „Het belang dat kiezers zich kunnen uitspreken over het te voeren beleid, is juist ook in tijden van crisis, zeer zwaarwegend. Het kabinet ziet daarom geen reden om de Tweede Kamerverkiezing uit te stellen.”

Al sinds het begin van de coronacrisis werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan manieren om de verkiezingen pandemie-proof te maken. In alle gemeenten gaat ten minste één stemlokaal al twee dagen eerder open, om zo kiezers te spreiden en drukte te voorkomen. Ouderen boven de 70 jaar kunnen per brief stemmen, alle kiezers mogen een extra volmachtsstem uitbrengen en wie eenmaal gestemd heeft, mag het rode stempotlood mee naar huis nemen.

Uitstel kost maanden

Het zijn maatregelen die niet alleen de besmettingsrisico’s moeten minimaliseren, maar ook de kiezer moeten overtuigen om de gang naar de stembus te maken. Volgens een opinieonderzoek dat I&O Research deed in opdracht van het ministerie vertrouwt de grote meerderheid erop dat er veilig gestemd kan worden, maar overweegt een klein deel van de bevolking de verkiezingen dit jaar vanwege het coronavirus te mijden.

Een ander onderzoek, ook in opdracht van het ministerie, concludeerde eerder dat mogelijk zo’n 10 procent van het electoraat vanwege de pandemie was thuisgebleven bij de herindelingsverkiezingen die een handvol gemeenten in november hield. Met een campagne die alle genomen voorzorgsmaatregelen benadrukt, hoopt het kabinet in de komende weken twijfelende kiezers alsnog over de streep te trekken.

Lees ook het NRC-twistgesprek: Stel de verkiezingen wel/niet uit

De kans dat uitstel later toch nodig blijkt, wil Ollongren nog niet helemaal uitsluiten. Ter voorbereiding laat ze onderzoeken hoeveel tijd het zou kosten om in zo’n geval opnieuw stemlokalen, stembureauleden en 13 miljoen stempassen te regelen. Eerder dan eind juni zou een nieuwe verkiezing in elk geval niet lukken, schrijft de minister.

Ollongren laat ook weten dat „zo’n zwaarwegend besluit” alleen volgt met advies van de Raad van State, de Kiesraad en het Outbreak Management Team, én alleen als de Tweede en Eerste Kamer daarmee instemmen. Mocht het kabinet alsnog besluiten tot uitstel, dan moeten de beide kamers daar in het uiterste geval in de week van 8 maart over stemmen.