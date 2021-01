Maximale jeugdstraf voor doodsteken 15-jarige Bredase Megan

De 17-jarige jongen die in augustus 2019 de 15-jarige scholiere Megan doodstak in Breda is woensdag veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Dat meldt de rechtbank in Breda. De straf, de maximale straf die een rechtbank aan jeugdigen kan opleggen, komt overeen met de eis van het OM.

De rechtbank verklaarde doodslag bewezen, maar vindt dat van een vooropgezet plan geen sprake was. Ook gelooft de rechtbank niet dat de jongen uit zelfverdediging zou hebben gehandeld. Megan was het ex-vriendinnetje en een klasgenoot van de veroordeelde jongen. Zij werd op 19 augustus 2019, de eerste schooldag na de zomervakantie, met meerdere messteken in het huis van haar moeder in Breda gedood.

De rechtbank vindt die celstraf noodzakelijk omdat het om een zeer ernstig misdrijf gaat. Bovendien achten deskundigen de kans op herhaling groot en lijdt de jongen volgens gedragsonderzoekers aan ernstige psychische problemen. Het proces vond plaats achter gesloten deuren, de uitspraak was openbaar. De verdachte was door de rechter verplicht bij de uitspraak aanwezig te zijn.