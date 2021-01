Livestreamconcert ‘Père et Fils’ excelleert in opbouw en samenhang

Opslaan in leeslijst

Een groot nadeel van de livestreams waarmee musici en muziekliefhebbers zich dezer dagen tevreden moeten stellen: áls er iets bij zit wat je raakt, kun je je enthousiasme vaak niet meer delen. Veel streams zijn immers eenmalig. Soms blijven ze wél kortdurend te zien, zoals nu bij het Concertgebouworkest. En héél soms wordt er door musici nog binnen Europa gereisd, zoals door vader en zoon Christoph en Julian Prégardien, beiden tenor, beiden neusje van de zalm in liedinterpretatie.

In een oude promotievideo van de cd Father and Son (2014) die ze samen maakten, bekent vader Christoph dat hij zijn eigen zangstem niet blind van die van zoon Julian kan onderscheiden. In die timbre-verwantschap schuilt ook de bekoring van het lied-duo. Beide stemmen versmelten prachtig. Ook zijn scherpe literaire antenne heeft de vader op de zoon overgedragen.

Livestream zorgt voor samenhang

In Parijs brachten vader en zoon (zelf Duits van origine) dinsdag een theatraal liedconcert dat bewees dat streamen niet louter nadelen heeft. Eén (nieuw ontdekt) voordeel: door het ontbreken van applaus wint een liederenprogramma aan dramaturgische samenhang; je kunt een verhaal onder één spanningsboog vertellen. Dat was ook waarin het theaterconcert Père et Fils excelleerde: opbouw en samenhang. Bekroond door het aandeel van pianist en dirigent Lars Vogt, die zowel de orkestraal als met piano begeleide liederen invulde met groot gevoel voor tekst en drama.

Orkestwerken, orkestliederen en liederen-met-piano rondom het vader-en-zoonthema wisselden elkaar af. Julian Prégardien (36) bewees zich in bij voorbeeld Schuberts Prometheus (orkestarrangement van Max Reger) een fenomenaal zanger, rijk aan kracht en energie. De stem van Christoph Prégardien (65) klinkt rijper; vergelijkbaar met de oudere Dietrich Fischer Dieskau; iets dunner van timbre misschien, maar met eens te meer interpretatieve kracht. Het maakte zijn ontroerende interpretatie van Schuberts Greisengesang (in orkestarrangement van Brahms) tot een confronterende belevenis. Als iets al zó goed en intens is op scherm, schuurt het gemis van de live-ervaring des te pijnlijker. Alsof je een geliefde ziet achter glas.

Heerlijk waren ook de liederen waarin vader en zoon samen zongen. In de ballade-der-ballades Erlkönig bijvoorbeeld, nóg meeslepender doordat Goethes vader en zoon hier elk een eigen stem hadden en die doodenge elfenkoning (wat een vondst) zong met twee tongen.

De al oudere danser/choreograaf Thierry Thieû Niang (59) en jonge (hiphop-)danser Jonas Dô Hùu vormden als dansend duo een visueel complement. Maar voor de slagkracht van Schuberts liederen was die laag niet nodig: vader en zoon Prégardien roepen zelf al zoveel beelden op.

Klassiek Christoph & Julian Prégardien. Orchestre de chambre de Paris o.l.v. Lars Vogt (piano). Regie/choreografie/dans: Thierry Thieû Niang. Gezien: 26/1 vanuit Philharmonie de Paris. Terugkijken: arte.tv Livestream met de Prégardiens: 3/2 vanuit de Muntopera Brussel. Inl: demunt.be ●●●●●