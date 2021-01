Levend uitroepteken

Met de avondklokrellen wordt ook de achilleshiel van de democratie zichtbaar: de burgemeester. Hubert Bruls van Nijmegen, sinds corona een bekende Nederlander, liet uit voorzorg de binnenstad afgrendelen. Ahmed Aboutaleb van Rotterdam sprak vanaf de straat de relschoppers in een filmpje aan op hun geweten. Even een applaus ophalen in een eensgezinde zaal. Hij verwoordde wat de meeste Rotterdammers voelen, geen stad waar de borst zo snel kan opzwellen, geen stad ook waar ze hun binnenstad zo graag in elkaar slaan. Zou er een relschopper zijn die zich er iets van aantrekt? Zou er iemand zijn die dan denkt: ‘Goh, nu heb ik spijt.’

Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem, gaf zijn inwoners op Twitter een complimentje voor hun goede gedrag: „Bravo!” Best dapper, want als ze een dezer dagen vanuit de Geitenkamp oprukken heeft hij geen verhaal.

Mijn medeleven gaat uit naar de Eindhovenaren, en in hun kielzog naar al die inwoners van andere plaatsen waar ze zomaar iemand hebben gekatapulteerd bij wie het eigenbelang vooropstaat. De arme Eindhovenaren kregen John Jorritsma toebedeeld. Ik zag deze oer-VVD’er in het najaar van 2019 voor het eerst in actie bij het Nationaal Congres Citymarketing in Muziekgebouw Frits Philips, waar hij het hoogste woord voerde. De vorst prees zijn eigen koninkrijk in korte zinnen. Ik noteerde: ‘Eindhoven super’, ‘Eindhoven all-in’ en ‘Eindhoven Brainport’. Een van zijn ambtenaren fluisterde in de wandelgangen dat ze in Eindhoven nog niet eerder een burgemeester hadden gehad wiens naam zo vaak in het jaarverslag van de gemeente stond: 173 keer.

John Jorritsma is de pissebed die tevoorschijn komt als je de tegels in de tuin weghaalt, hij ziet de coronacrisis als een kans om zich te profileren. De dag na de eerste avondklokrellen stond hij fris gekapt en geschoren tussen het glas van de mini-Jumbo in Eindhoven CS relschoppers uit te schelden. We konden ons maar beter voorbereiden op een burgeroorlog, hij nodigde zijn burgers nog net niet uit om achter zijn tank aan te lopen als hij het tuig van de richel zijn stad uit ging schieten.

Gisteren zat hij als noodzakelijke aanwezige aan tafel bij Jinek flink te zijn over hoe hij, John Jorritsma, het tuig zijn stad uit zou jagen. John Jorritsma was zóveel John Jorritsma, dat ik blij was dat Peter R. de Vries er ook was om de scheldende burgemeester de oren te wassen, een voor mij nieuwe emotie.

Ik gunde Eindhoven een ander geluid, iemand met iets meer melodie. Alles beter dan dit levende uitroepteken achter de roep voor een gekozen burgemeester.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 januari 2021