Kafka in de huisartsenpraktijk: voor iedere oudere een ander vaccinatieregime

Tachtig 85-plussers telt zijn huisartsenpraktijk in het Brabantse Oss. Niet één van die mensen is al gevaccineerd tegen het coronavirus. Sterker, ze vallen onder allerlei verschillende prikregimes, verzucht huisarts Geert-Jan van Holten. „Het is zó inefficiënt georganiseerd. Alsof de postbode al zijn post op alfabet rondbrengt, in plaats van op postcode.”

Geert-Jan van Holten Eigen foto

Wat zou er eenvoudiger zijn dan alle hoogbejaarden die Oss telt tegelijk te vaccineren, zegt Van Holten. Naar schatting gaat het om 2.600 van de 90.000 inwoners van Oss. „Je zou dat per regio moeten regelen. Maar nee. De ene hoogbejaarde zal worden ingeënt door de vliegende brigade van de huisartsenpost. Wanneer is nog niet precies bekend. De andere door de instellingsarts (de specialist ouderengeneeskunde) van het verpleeghuis. Weer een andere moet zélf naar de GGD-locatie in Veghel, dertig kilometer verderop. Dat zijn de mobielste ouderen.”

Hoe komen ze in Veghel? „Met je rollator naar de deur, taxi in en dan weer taxi uit. Of iemand brengt je. Noem het maar mobiel.”

Extra wrang is het dat vlak om de hoek bij Van Holten in Oss honderdduizenden vaccins liggen opgeslagen in koelcellen van het bedrijf Movianto. „Een heel rare gedachte.” Het vaccineren gaat in Nederland zo traag vergeleken met andere EU-landen; Van Holten vindt het maar „treurig”.

Griepvaccin lukt wel

Elk jaar vaccineren de huisartsen zes miljoen ouderen tegen griep. Van Holten: „Dezelfde groep die extra risico loopt als ze Covid-19 krijgen. We kúnnen dit gewoon. Als we die draaiboeken van de griepprik gebruiken, zou het veel sneller gaan. Je kunt ook kiezen per regio alle risicogroepen te vaccineren. In elke veiligheidsregio wonen 750.000 mensen. En er komen nu 250.000 vaccins per week binnen. Genoeg voor alle risicogroepen. in een regio. Begin bij de regio waarin het aantal besmettingen het hoogst is – daar zijn de kwetsbaren het kwetsbaarst.”

Toegegeven, coronavaccins toedienen is bewerkelijker dan griepprikken geven. , zegt Van Holten. „Je moet ze ter plekke optrekken. [de juiste dosering uit het flacon in de spuit doen] Je kunt dus niet met een berg volgeladen spuitjes langs de verpleeghuizen rijden. Maar ter plekke een paar mensen inzetten die het kunnen doen, is niet moeilijk. Je kunt wél in een centrale hal onderin een verpleeghuis of bij seniorenflats honderden mensen achter elkaar vaccineren.”

En het verplichte kwartier blijven zitten na de prik? Overdreven veilig, zegt Van Holten. „Eén op vijftigduizend gevaccineerden krijgt een allergische schokreactie, binnen een kwartier. Dus moet íedereen een kwartier blijven voor het geval één op de vijftigduizend een ernstige allergische reactie krijgt.”

Toestemming vereist

Wat het vaccineren ook vertraagt, is de toestemming die elk individu schriftelijk moet geven voor de prik én voor het opslaan van gegevens in het RIVM-bijwerkingenregister. „Je zou het ook kunnen omdraaien: er is toestemming tenzij u opschrijft dat u dat echt niet wilt.”

Nederland is té goed georganiseerd. „Alles wordt ingedeeld in verantwoordelijkheden en doelgroepen en over elk besluit moet worden vergaderd. Dat alleen al kost tijd. De werkvloer (artsen, ggd’ers, verpleegkundigen ) staan te springen om te vaccineren. Burgers willen ook dat het gebeurt. En het kabinet wil ook. Maar er zit een dikke laag Kafka tussen.”

28 januari 2021