InPost bijna derde meer waard bij introductie op Amsterdamse beurs

Het Poolse bedrijf InPost heeft woensdag een succesvolle entree gemaakt op de Amsterdamse beurs. De aanbieder van pakketkluisjes zag de koers van zijn aandelen, geïntroduceerd voor 16 euro per stuk, in korte tijd stijgen naar 20,63 euro. Dat is een stijging van bijna 30 procent.

Bij de beursgang verkochten de eigenaren van InPost 35 procent van de aandelen, wat hun 2,8 miljard euro opleverde. Met de koersstijging op de beurs waarderen beleggers het bedrijf op zo’n 10 miljard euro. InPost heeft de wind mee omdat vanwege de coronacrisis veel fysieke winkels gesloten zijn, en de vraag naar pakketjes een vlucht heeft genomen.

De beursgang werd twee dagen vervroegd vanwege de grote interesse van beleggers in de aandelen. Alleen grote institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen, konden inschrijven voor de beursgang. De introductieprijs van 16 euro per aandeel was al de bovenkant van de eerder aangegeven bandbreedte 14-16 euro. Met de huidige waardering is InPost direct een kandidaat voor de AEX-index.

Zittende aandeelhouders houden na de beursgang een meerderheidsbelang in het bedrijf. Van het verkochte pakket ging 12,9 procentpunt, ruim een derde deel, naar de grote investeerders BlackRock, GIC en Capital World. InPost wil met de beursgang nieuwe investeerders aantrekken voor verdere internationale groei. Buiten Polen is InPost actief in het VK en Italië.

Het bedrijf heeft een netwerk van ongeveer 1,5 miljoen kluisjes verspreid over ongeveer 12.000 zogeheten Automated Parcel Machines (APM’s). Bij die kluisjes kunnen pakketjes afgeleverd worden, die mensen vervolgens kunnen ophalen. InPost heeft ruim 8.000 medewerkers en heeft in Polen zo’n 5,7 miljoen app-gebruikers. In Polen loopt momenteel zo’n 35 procent van de online-bestellingen via APM’s, terwijl dat in 2015 nog maar 10 procent was.