Het 50e IFFR is virtueel (maar in de zomer kan er hopelijk meer)

De vijftigste jubilieumeditie van Internationaal Film Festival Rotterdam is door de coronacrisis in tweeën gesplitst. De editie van 1 tot en met 7 februari is geheel virtueel en concentreert zich op de vaste competities. De digitale kassa van IFFR verkoopt tickets voor live premières, met chat en introductie en een Q&A met de makers achteraf. Het aanbod is alleen in Nederland beschikbaar.

De Tiger Awards voor debuten en tweede films bevat dit jaar 16 films, de Big Screen arthousecompetie 14 en de jury van de Ammodo Tiger Shorts kan kiezen uit 22 inzendingen. Ook biedt IFFR 13 Limelight-films die elders al furore maakten. Openingsfilm is de Deense filmhit Riders of Justice van Anders Thomas Jensen.

Gratis en wereldwijd beschikbaar zijn de ‘daily talks’ en ‘big talks’ met filmmakers, zoals Mads Mikkelsen, Charlotte Gainsbourg en Kelly Reichardt.

Tussen februari en juni gebeurt deo volente ook een en ander. Programmeurs selecteren in het kader Unleased 50/50 uit elke jaargang een film en samen met het jubilerende Amsterdamse Eye Filmmuseum (75) is er de expositie Vive le cinéma!

Van 2 tot 6 junihoopt IFFR zijn jubileum dan iets uitbundiger te kunnen vieren, met onder andere openluchtvertoningen, jong talent in Bright Future, filmgeschiedenis in Cinema Regained en Harbour, een ‘veilige haven’ voor kwaliteitsfilms dat tot het grootste programma van IFFR moet uitgroeien.

IFFR tips Tips van recensenten Coen van Zwol en André Waardenburg

Feast (Tim Leyendekker)

Een discussiestuk, zeker nu er een nieuw virus rondwaart, deze Nederlandse bijdrage aan de Tiger-competitie. Feast breekt een lans voor de drie daders in het Groningse aidsschandaal van 2007 die genodigden aan hun orgieën met GHB verdoofden en na seks injecteerden met het hiv-virus. De klagers „stapten in hun slachtofferrol”, stellen ze nu: het was bekend dat het er ruig aan toeging en „zeropositief is toch ook een soort keurmerk”. Experimenteel, provocatief filmessay filosofeert over Plato, over Eros en Thanatos die samensmelten in extase en over de symbiose van organisme en virus. (CvZ)

Mandibules (Quentin Dupieux)

De regisseur die eerder een hoofdrol gunde aan een moordlustige autoband presteert hier het onmogelijke: een absurdistische Franse komedie die ook grappig is. Franse, criminele versie van Dumb & Dumber – of Bill & Ted, of Beavis & Butthead – proberen een reuzenvlieg voor de misdaad te trainen. Let op de nogal schreeuwerige bijrol van Adèle Exarchopoulos, bekend van La vie d’Adèle. (CvZ)

La nuit des rois (Philippe Lacote)

Nieuweling in La Maca, een betonnen mierenhoop in de jungle van Ivoorkust bevolkt door 5.000 gedetineerden, wordt de ‘Roman’: als in 1001 Nachten moet hij tot de ochtendschemering verhalen vertellen of sterven. Er broeit een conflict tussen de oude chef, of ‘dangero’, en jonge honden. Warm sinistere nachtopnames en onderling verbonden verhalen over misdaad en overleven dragen unieke film. (CvZ)

The Last Farmer (M. Manikandan)

Tamil-film van grote charme: ga er lekker voor zitten. In het eerste uur leren we het dorp van het oudje Maayandi kennen, de laatste actieve boer - anderen verkopen zaad voor zaadloze tomaten of maken zich druk over haarverlies. Na een uur begint zowaar een plot, als Maayandi beticht wordt van het doden en begraven van drie pauwen, India’s nationale symbool. Een vrouwelijke rechter blijkt streng maar rechtvaardig. (CvZ)

Septet: The Story of Hong Kong (diverse regisseurs)

Zeven regisseurs uit Hongkong, onder wie Johnnie To en Ann Hui, leverden een op celluloid gedraaide bijdrage aan deze omnibusfilm over hun metropool. Elke filmmaker situeert zijn verhaal in een ander decennium waardoor de hele geschiedenis van de stad aan bod komt, van de koloniale jaren vijftig tot de recente, politiek turbulente periode. (AW)

Sexual Drive (Yoshida Kota)

Dit curieuze Japanse drieluik presenteert zonder al te expliciet te worden seksuele afwijkingen. Wat te denken van de man die de vrouw die hem vroeger pestte smeekt hem aan te rijden? In de drie episodes fungeert voedsel als afrodisiacum dat verborgen verlangens blootlegt. De verlekkerde, bijna orgiastische close-ups van etende vrouwen herinnert aan de Japanse eetfilmklassieker Tampopo. (AW)

Sweat (Magnus von Horn)

Het leven van een Poolse fitness-influencer is zoals je al verwacht: kunstmatig, leeg, geïsoleerd en gespannen. Sweat treft fraai hoe adoratie van fans bij een moment van zwakte zomaar kan omslaan in agressie: een rolmodel moet perfect zijn en zeker niet klagen. De zaken lopen uit de hand als zich een onbeholpen stalker aandient. (CvZ)

Tiger On The Loose

Trek je wandelschoenen aan en loop tussen 29 januari en 14 februari langs vijftig strategisch over de stad verspreide objecten die vanuit de lucht het Tijgerlogo van IFFR vormen. Richt de camera op de QR-Code van het object en er ontrolt zich in augmented reality een scène met een tijger. (CvZ)