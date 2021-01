Herstel na pandemie is ongelijk verdeeld, dat kan én moet anders

Dit had het jaar moeten worden van herstel. Toen in november 2020 het eerste werkzame vaccin tegen Covid-19 werd gepresenteerd, ging er een golf van optimisme door de wereld. Intussen gaat het vaccineren op veel plekken trager dan gehoopt, doemen nieuwe virusvarianten op en kraakt het moreel onder steeds strengere lockdowns.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

De noodzakelijke maatregelen tegen de pandemie hebben in 2020 een economische recessie veroorzaakt die in vredestijd zijn gelijke niet kent. In de industrielanden kromp de economie vorig jaar met gemiddeld bijna 5 procent. Dat kwam, in één jaar, zelfs niet voor tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig. Dit jaar volgt een herstel – of wat daar voor doorgaat. Want ten opzichte van zo’n gedeprimeerd jaar als 2020 steekt bijna alles positief af.

Het Internationaal Monetair Fonds berekende dinsdag dat de economie van de eurozone, waaronder Nederland, in welvaart pas eind 2022 weer terug is op het niveau van vóór de pandemie. En dan is de economische groei die normaal zou hebben plaatsgevonden, niet meegerekend. De kans is groot dat die nooit meer zal worden ingehaald.

Met veel slagen om de arm denken de voorspellers dat er in de tweede helft van dit jaar pas werkelijk sprake is van een economische opleving. De risico’s zijn groot: noodzakelijke verlenging van lockdowns, vertraging in de vaccinatie (productie plus daadwerkelijk vaccineren) en nieuwe mutaties van het virus. Maar een periode van normalisering lonkt hoe dan ook.

Dat is voor een belangrijk deel te danken aan beleid. Westerse landen hebben met honderden miljarden diep in de buidel getast om bedrijven overeind te houden, inkomens op peil en banen intact. Dat was, en is, juist beleid dat voorlopig vooral niet te haastig mag worden afgebouwd.

Maar de schade van de pandemie is ongelijk verdeeld, zowel economisch als qua gezondheid. Het IMF stelt vast dat wereldwijd vrouwen, de jeugd, de armen, de flexwerkers en mensen met contactberoepen de zwaarste klappen kregen. Rijke landen met sterke munten konden flink lenen en hun staatsschuld laten oplopen, tegen rentes die naderen naar nul. Dat heeft veel schade gemitigeerd. Maar veel ontwikkelingslanden en opkomende landen konden dat niet.

Ontwikkelingsorganisatie Oxfam benadrukte begin deze week nog dat de allerrijksten hun vermogensverliezen al weer te boven zijn. Dat geldt overigens ook voor veel ‘gewone’ welvarende mensen. De lage rentes en stimuleringsprogramma’s hebben, ironisch genoeg, vooral gezorgd voor een hausse op de beurzen en de woningmarkt. Wie vermogen had, zag het opzwellen – voor zo lang de mogelijke zeepbel duurt.

Ook vaccins zijn en blijven ongelijk verdeeld, waarmee de rijke landen zichzelf op de lange duur geen dienst bewijzen: het garandeert vrijwel nu al dat het virus blijft rondwaren in grote delen van de wereld.

En dan is er nog de sluipende ongelijkheid tussen de generaties. Niet alleen zijn veel studenten, jongeren en kinderen verstoken van onderwijs en sociale ontwikkeling in een periode van hun leven waarin het fundament wordt gelegd voor later. Deze generatie dreigt ook op te draaien voor de schulden die nu zijn gemaakt om de samenleving draaiend te houden.

Herstel is dan ook geen zaak van reparatie van wat er beschadigd is. De zwaarst getroffenen verdienen meer dan dat. Een pandemie is altijd beschouwd als een ‘grote gelijkmaker’ omdat de ziekte iedereen kan treffen. Daar is, bij nader inzien, veel op af te dingen. Te veel.