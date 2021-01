Grote brand in Rotterdams attractiepark, mogelijk brandstichting

In het Rotterdamse attractiepark Plaswijckpark is woensdagavond een grote brand uitgebroken. Op sociale media gaat een video rond waaruit brandstichting zou kunnen blijken. De politie zegt op de hoogte te zijn van deze beelden en deze mee te nemen in het onderzoek.

In de video, die is gedeeld in een chatgroep, is te zien hoe een vuilniszak wordt aangestoken, waarna een persoon „shit” roept en wegrent. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio lijkt het erop dat de video is opgenomen in het Plaswijckpark. Het theatergebouw op het terrein moet als verloren worden beschouwd. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven.

Het Plaswijckpark is een kleinschalig recreatiepark aan de Ringdijk in het noorden van Rotterdam. In 1923 opgericht als Theetuin Hillegersberg, vind je er onder meer een theater, speeltuinen, een rondvaartboot en een dierentuin. Volgens het AD zijn de dieren op tijd in veiligheid gebracht.