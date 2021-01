‘Gevaarlijk hoog loodniveau in bodem migrantenkamp Lesbos’

Bodemtesten hebben uitgewezen dat er een gevaarlijk hoog loodniveau in de bodem onder migrantenkamp Mavrovouni aanwezig is. Mavrovouni werd gebouwd ter vervanging van het in september afgebrande kamp Moria. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) wil nu dat de Griekse regering de testgegevens over de omgeving van het migrantenkamp Mavrovouni op het eiland Lesbos openbaar maakt.

Volgens Human Rights Watch heeft de Griekse regering „willens en wetens en migrantenkamp gebouwd op een voormalige schietbaan” en heeft zij daarbij bewust „mogelijke gezondheidsrisico’s voor bewoners en hulpverleners genegeerd”.

De Griekse regering bevestigde vorige week dat uit in november uitgevoerde testen, was gebleken dat in een deel van de bodem van het kamp teveel lood zat. De monsters zouden na aandringen van de mensenrechtenorganisatie zijn genomen, maar de resultaten zijn nog altijd niet openbaar gemaakt. HRW vindt dat de testuitslagen aan onafhankelijke deskundigen moeten worden voorgelegd. De testuitslagen zouden wel al met de Europese Commissie zijn gedeeld.

Een te hoge concentratie lood in de bodem of drinkwater kan schadelijk zijn voor zwangere vrouwen en jonge kinderen. Mavrovouni is gebouwd op een plek die tot vorig jaar decennialang dienst deed als militaire schietbaan. De restanten van kogels en omhulsels van kogels zouden volgens Human Rights Watch voor loodverontreiniging hebben gezorgd.

In het nieuwe kamp wonen inmiddels zeker 6.500 mensen. Er is plek voor 9.000 mensen. Door de brand in Moria raakten vorig jaar zo’n 13.000 migranten en hun gezinnen dakloos. Een medewerker van Artsen Zonder Grenzen zei eerder al tegen NRC dat in het nieuwe kamp „alle factoren die Moria tot een onmenselijke plek maakten” ook in Mavrovouni aanwezig waren.