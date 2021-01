Eindhoven leek op het Wilde Westen

Een paard zonder ruiter roept het beeld op van een beschaving aan de rand van de afgrond. Zoals op 25 november 1963 toen John F. Kennedy in Washington werd begraven. Het land leek stuurloos. Tijdens de begrafenisstoet sloeg de nervositeit over op Black Jack, het ceremoniële paard dat de gevallen strijder herdacht met een leeg zadel en twee laarzen achterstevoren in de stijgbeugels. Black Jack dreigde los te breken. Zijn begeleider, een militair, hield hem maar net in toom.

Het incident tekent onze verwachting van het paard, en dat is allerminst wildheid. Eenmaal getemd dient het paard de samenleving, als trekpaard, springpaard of politiepaard. Dan is het dier ‘beschaafd’ (zie: dressuur), althans, als het goed zit. Niet zoals in Eindhoven waar relschoppers huishielden en een politiepaard ten val kwam, de ruiter uit het zadel vloog, en het dier het vervolgens op een galopperen zette.

Eindhoven leek meer op het Wilde Westen, dat deel van Amerika waar witte mensen nauwelijks kwamen, totdat ze begin negentiende eeuw de beschaving brachten – te paard. De ironie wilde dat ook native Americans paarden en derhalve een beschaving hadden. Maar in die tijd zag men het anders. Het werd oorlog in het grensgebied. Om de kolonisten te beschermen, bouwde het leger forten, bemand door militairen te paard. Hoe man en paard deel waren van het temmen van dat land, zien we het mooist in de films van John Ford, bijvoorbeeld Fort Apache (1948), waarin het majestueuze Monument Valley in Utah staat voor de onmogelijke opgave een beschaving te stichten in de woestenij.

Terug naar Nederland. Naar Eindhoven, maar ook naar het Museumplein in Amsterdam, waar een menigte de openbare orde tartte en tegenover de bereden politie kwam te staan. Op de achtergrond zag ik nog net niet de beroemde zandsteenrotsen uit Fords films, maar het Concertgebouw, het Stedelijk Museum en een grasveld dat evengoed een woestijnvlakte in Utah kon zijn. Tijdens de charges trippelden de politiepaarden prachtig in formatie.

‘Politiepaard’ zegt: normen en waarden. Natuurlijk, het zegt ook: bloedvergieten, hard neerslaan van tegengeluiden. Zie John Ford. Maar zelfs bij Ford gaat het in eerste instantie om een beschaving maken en handhaven. Hiervoor heb je mensen in het zadel nodig, strijders voor de goede zaak. Dit houdt in dat je volledig ‘mens’ moet zijn — Fords grootste boodschap.

Maar hoe word je dat? In het korte verhaal A Man Called Horse van de Amerikaanse westernschrijver Dorothy M. Johnson belandt een rijke lanterfanter in 1845 in de handen van de Crow, een stam in het Wilde Westen. De ‘barbaren’ behandelen hem als een hond. Hij realiseert zich dat hij het met de dood zal bekopen als hij zich als een man zou gedragen, vanuit een gekrenkt ego, vanuit eerzucht. Een paard — dat moet hij zijn. Een paard is dienstbaar aan de samenleving, vandaar dat de stam paarden zo goed behandelt. Dat lukt hem. Zijn triomf, en zijn transformatie tot mens, is compleet: „In the Crow tongue he shouted: Horse! I am Horse!”

