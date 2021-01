Een miljoen prikken per week, dat is het doel én de belofte

Ver onderaan de ranglijst met resultaten van de Europese vaccinatiecampagnes bungelt Nederland als één na laatste. Alleen Bulgarije, de absolute hekkensluiter, staat daar nog onder. Tot woensdag, de dag waarop de eerste gevaccineerde haar tweede dosis kreeg, zijn zo’n 185.000 Nederlanders gevaccineerd, iets meer dan één procent van de bevolking. Andere Europese landen, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk voorop, hebben relatief veel meer mensen gevaccineerd. Hoe komt dat?

„Eigenlijk zou de vaccinatiegraad overal ongeveer gelijk moeten zijn”, zegt de Vlaamse hoogleraar en logistiek expert Wouter Dewulf (Universiteit van Antwerpen), die ook deel uitmaakt van een denktank die adviseert over vaccinlogistiek. De Europese Unie kocht de bulk van de vaccins centraal in. BioNTech/Pfizer, fabrikant van een van de twee in de EU goedgekeurde vaccins, levert vervolgens ‘pro rata’ aan de lidstaten – per hoofd van de bevolking dus evenveel. „De inentingsvolgorde is in de meeste landen ongeveer hetzelfde – eerst de ouderen in de woonzorgcentra, dan de eerstelijnszorg enzovoort…”

NRC houdt bij hoeveel mensen er in Nederland, Europa en de rest van de wereld zijn gevaccineerd. Bekijk hier het overzicht

Drie weken na de late start – als allerlaatste lidstaat van de EU – verloopt het Nederlandse vaccinatieprogramma nog steeds traag. Na een flinke spurt door het in korte tijd vaccineren van 40.000 medewerkers in de acute ziekenhuiszorg zijn vooral de GGD’s aan zet. Dagelijks worden zo’n 10.000 zorgverleners ingeënt. Mondjesmaat worden nieuwe groepen kwetsbare Nederlanders gevaccineerd. Ondertussen wordt de roep om sneller te vaccineren en zo eerder een einde aan de coronacrisis te maken steeds luider. Zeker nu de samenleving gebukt gaat onder een avondklok bovenop de al strenge lockdown. Bovendien geldt: hoe sneller mensen worden gevaccineerd – zeker kwetsbare mensen – hoe meer levens gespaard worden.

Campagne verloopt ‘voorspoedig’

Het langzame begin was een bewuste keuze. „Ik wil niet zeggen dat alles volgens plan gaat, want daarmee krijg ik de lachers op de hand”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. „Maar we hebben het aantal prikken gezet zoals we dat vooraf hadden bedacht.” De GGD’s begonnen met drie priklocaties om ervaring op te doen met het vaccin. Die ervaringen zouden gebruikt kunnen worden als er massaler wordt geprikt, aldus het ministerie. Inmiddels wordt in iedere GGD-regio gevaccineerd.

Volgens Jaap van Delden, verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM, verloopt de vaccinatiecampagne „voorspoedig”. „Wij zijn in Nederland voorzichtig gestart. Afgelopen weken is er in Nederland minder geprikt dan er aan vaccins binnen kwam.” Daardoor groeide de Nederlandse vaccinvoorraad flink: inclusief leveringen van deze week zijn er zo’n 750.000 binnengekomen, waarvan er nauwelijks 185.000 zijn gebruikt. Terwijl minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vorige week in een persconferentie nog zei dat alle geleverde vaccins „in een bovenarm zitten of staan ingepland om ingeprikt te worden”.

Tot vorige week werd voor iedereen die een eerste prik kreeg, een tweede dosis achter de hand gehouden. Ook als daarmee rekening wordt gehouden, blijven er vaccins over: er liggen genoeg doses voor twee prikken voor nog eens 200.000 mensen in opslag. Die moeten nu worden gebruikt: deze week is begonnen met het vaccineren van thuiswonende 90-plussers en krijgt het eerst ingeënte zorgpersoneel de tweede prik. Van Delden zegt dat Nederland daardoor gaat inlopen op andere landen.

In totaal staan er deze week afspraken ingepland voor zo’n 200.000 mensen. „De komende weken gaan we juist meer prikken dan er aan vaccins binnenkomt.”

Voorraad halveren

Nederland kan het tempo nog verder opvoeren, nu minister De Jonge heeft besloten een kleinere voorraad aan te houden: er ligt straks niet langer een tweede dosis voor elke prik die wordt gezet in opslag, die voorraad wordt gehalveerd. Van Delden zegt dat er desondanks „een veilige buffer” wordt aangehouden.

Zijn die maatregelen genoeg om voor het einde van het najaar alle volwassenen gevaccineerd te hebben, zoals de doelstelling is?

Daarvoor moet het aantal prikken per dag fors worden opgevoerd, zegt Jan Fransoo, hoogleraar Operations en Logistiek Management (Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven). „Als de GGD’s toegaan naar een snelheid van 20 prikken per uur, en ze prikken 12 uren, 7 dagen in de week, dan heb je in Nederland een ordegrootte van 500 prikstraten nodig om vanaf maart, april tot zo’n 700.000 duizend prikken per week te komen.”

De GGD en het RIVM stellen dat dat gaat gebeuren. Van Delden: „In het voorjaar kunnen we een miljoen per week halen als we daar genoeg vaccins voor hebben.” Dat aantal betreft de GGD’s en huisartsen samen.

5.000 huisartsenpraktijken

Het belangrijkste obstakel is het aantal vaccins dat wordt geleverd. Daarover is grote onzekerheid, nu bijvoorbeeld fabrikant AstraZeneca veel minder vaccins zal leveren dan waarop werd gerekend .

Hoogleraar Fransoo maakt zich zorgen. „Er is nog veel onzeker over het moment en de grootte van de leveringen van vaccins. Als je je daar op wil voorbereiden kun je beter grote locaties hebben want dan kun je makkelijker schakelen dan met 5.000 huisartsenpraktijken.” Fijnmazig vaccineren is pas mogelijk als er minder schaarste aan vaccins is, zegt Fransoo. En juist de huisartsen spelen een belangrijke rol in het Nederlandse vaccinatieprogramma.

Volgens een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging rekent de organisatie er niet op dat huisartsen in één keer heel veel mensen gaan vaccineren. De huisartsen denken dat in plukjes te doen omdat er niet genoeg vaccins zullen zijn om in één keer al hun patiënten die in aanmerking komen (vooral 60-minners met medische aandoeningen) te vaccineren. Toch is het plan wel om bij huisartsenpraktijken te vaccineren, omdat die dicht bij de mensen zijn en dat het vaccineren „laagdrempelig” houdt. Volgens Fransoo is dat onmogelijk met de kleine leveringen AstraZeneca die nu verwacht worden. „Als er 200.000 vaccins per week binnenkomen voor de huisartsen, en je zou ze wekelijks over alle huisartsen verdelen, dan krijgen ze er elk veertig. Dat is heel erg weinig.” De vaccins zijn niet apart verpakt, dat maakt de distributie van zulke kleine hoeveelheden erg lastig, met mogelijk verspilling tot gevolg.

Lees ook: Maakt het uit welk vaccin ik krijg? En zeventien andere vragen over vaccineren

Ook het indelen van de bevolking in steeds kleinere groepen is volgens Fransoo niet verstandig. „Er wordt naar gekeken alsof het alleen een volgordeprobleem is. Dat is niet zo. Als je het ingewikkelder maakt neemt de totale duur toe. En het is al zo ingewikkeld met al die partijen die prikken.”

Een voorbeeld dat dit goed toont is volgens Fransoo de situatie binnen de groep ouderen. Daar valt de een onder de instellingsarts en de andere onder een huisarts, waardoor ze niet op hetzelfde moment voor een vaccin in aanmerking komen en er iemand meermaals naar detzelfde bejaardenflat moet om te vaccineren. „Ik kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling is. Het was handiger geweest als dit één groep was die door één partij wordt gevaccineerd.”

Gebrek aan ‘bricolerend’ vermogen

Fransoo denkt dat centrale priklocaties, zoals die wel door de GGD worden opgezet, vanuit logistiek oogpunt een goede keuze zijn: efficiënt en flexibel. Zijn Belgische vakgenoot Dewulf is er jaloers op. „De set-up met die GGD’s is fantastisch om een vaccinatiecampagne uit te gaan rollen. Zoiets hebben wij niet.” Hij denkt dat Nederland Vlaanderen zal inhalen als er genoeg vaccins voorhanden zijn.

Dat het vaccinatietempo in Nederland in de beginperiode zo langzaam ligt, wijt Dewulf ook aan gebrek aan ‘bricolerend’ vermogen. „Een mooi Frans woord dat zoiets betekent als: het is niet helemaal 100 procent zoals het moet, maar we trekken toch ons plan en gaan het regelen.” In Vlaanderen is die mentaliteit sterker – daar is inmiddels anderhalf procent van de bevolking ingeënt. Nederlanders zijn daar minder goed in, zegt hij. „Zij willen een strak plan, alles afstemmen, polderen. Je moet natuurlijk een beetje een can-do-mentaliteit hebben.”

Hetzelfde geldt voor Denemarken, waar elk vaccin dat het land inkomt zo snel mogelijk wordt geprikt. De ‘Deense strategie’ is volgens geriater Rudi Westendorp, die maandenlang lid was van het Deense corona-adviesteam, „gewoon doen”. „En dat is echt het enige antwoord.”

Denemarken Alles opprikken, en alles is op

Sommige landen hebben een hoog vaccinatietempo omdat zij hun complete voorraad in één keer opprikken. Denemarken is daar een voorbeeld van. Daar was woensdagochtend 108,9 procent van de ontvangen vaccins in een bovenarm gespoten - meer dan het aantal geleverde vaccins, doordat er meer doses uit een flesje gehaald wordt dan van tevoren werd gedacht. In Denemarken wordt écht alles opgeprikt. Ook deze strategie kent nadelen. Inmiddels is het vaccineren gestaakt, omdat de vaccins nagenoeg op zijn. De laatste restjes worden nu opgemaakt: dinsdag kregen 208 mensen een eerste prik en 1.556 hun tweede, waar het bijna twintigduizend op één dag was.

België Competitie tussen de regio’s

In België heeft inmiddels anderhalf procent van de bevolking de eerste prik gekregen. „Ook bij ons is er voorraad”, zegt Dewulf. „We hebben in België niet het idee dat het hier goed loopt, maar wel beter dan in Nederland.” Dat België sneller prikt komt volgens hem ook door competitie tussen de diverse bestuurslagen. „De inenting is regionale materie. „Dat betekent dat Vlaanderen en Wallonië - en de andere bestuurlijke lagen die ik u zal besparen - verantwoordelijk zijn. In Vlaanderen zijn veel doden gevallen in de woongzorgcentra. De druk is nu dus hoog om te laten zien dat ze het wel heel goed kunnen.” Het gebrek aan wendbaarheid in Nederland heeft hem verbaasd. Toen de beschikbaarheid van het vaccin van AstraZeneca langer op zich liet wachten, werden de GGD’s pas laat ingeschakeld. „Je moet sowieso aan scenarioplanning doen. Het stond in de sterren geschreven dat bepaalde zaken niet gingen gebeuren zoals voorzien. En dat past toch wel een klein beetje in Nederlandse mentaliteit; alles moet goed afgestemd worden, alles moet goed geregeld.”

Duitsland Problemen met toestemming en levering

Ook Duitsland kent de nodige problemen met het vaccineren. Duitsland begon met het inenten van kwetsbare ouderen, maar dat bleek lastiger dan gedacht. Al snel verschenen in Duitse media verhalen over hoe moeilijk het was duidelijke toestemming te krijgen van dementerende ouderen, of mensen die niet geprikt wilden worden zonder dat hun kinderen erbij waren. Inmiddels ligt het Duitse tempo nog altijd lager dan gepland: Jens Spahn, minister van Volksgezondheid, wilde 300.000 prikken per dag zetten maar de afgelopen dagen waren het er nog geen 100.000. Met name de trage levering speelt Duitsland nu parten. De grote ‘prikstraten’ zijn geregeld, maar zijn nog grotendeels leeg.