Een meanderende ‘botcast’ over Bachs stoffelijke resten

Het graf van componist Johann Sebastian Bach in zijn Leipziger Thomaskirche is een geliefd bedevaartsoord voor muziekpelgrims. Maar liggen zijn resten daar wel? Schrijver Bert Natter gaat in zijn ‘botcast’ Bach tot op het bot op zoek naar een antwoord, wat – in zijn geval – doorgaans betekent dat je er gratis nogal wat andere fascinerende vragen, anekdotes en zijdelingse wetenswaardigheden bij krijgt.

Neem bijvoorbeeld aflevering drie ‘Daar hoorden zij engelen zingen’, dat zou moeten gaan over de hemelse koren. Tja, wat kan een levende hierover zeggen? En dus meandert Natter van Allegri’s Miserere en de anekdote over hoe tiener Mozart het stuk uit de Sixtijnse kapel ‘ontvreemdde, naar de al even apocriefe verhalen over Bachs opvliegende karakter, wat snelheidsovertredingen zeggen over ons, de afkeer van Hitler voor engelengezang en zijn liefde voor steviger Wagner-kost, rottende lijken en de vraag uit Bachs tijd hoe je in hemelsnaam naar muziek moet luisteren in het hiernamaals als je geen lichaam en dus ook geen oren meer hebt.

In zijn weergaloze roman Goldberg – naar de naamgever van Bachs Goldbergvariaties – raakt de ik-figuur verstrikt in zijn eigen web van associaties. En ook de podcast bestaat uit talloze draden die allemaal weer eigen geschiedenis hebben. In zijn eerste vier (van vijftien) afleveringen beschrijft Natter niet zozeer Bach – van wie we maar weinig weten – als wel de wereld voor, na en rondom hem. Alsof hierdoor vanzelf een ruimte overblijft die Bach heet.

Aanleiding voor Bach tot op het bot was een beschrijving in Goldberg van de zoektocht naar diens stoffelijke resten in 1894 – bijna anderhalve eeuw na zijn dood – op het kerkhof van de Johanniskirche in Leipzig. Een bizar verhaal en veel lezers dachten, ten onrechte, dat Natter het verzonnen had. De schrijver borduurt in deze podcast voort op die anekdote, in wat een barok en ingenieus wandkleed belooft te worden. Benieuwd waar alle draden uiteindelijk samenkomen.

Podcast Bach tot op het bot: podcast van schrijver Bert Natter. Spotify en preludium.nl. Vijftien afleveringen, elke vrijdag tot en met 9 april. ●●●●●