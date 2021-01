Een burgeroorlog in Nederland? Niet echt

Maandagavond 25 januari, kwart over negen. In de Amsterdamse Staatsliedenbuurt is niemand op straat. Er hangt een vreemde stilte, waardoor bepaalde geluiden juist beter opvallen. Het suizen van de wind, zwiepende tramleidingen, klapperend bouwplastic.

Op de Nassaukade, normaal een drukke straat, stop ik midden op de trambaan en neem wat foto’s. Ik voel me net Tom Cruise in de openingsscène van Vanilla Sky, waarin hij door een compleet verlaten Manhattan rent.

Dan zie ik toch wat mensen. Bezorgers zoeven langs op scooters. Een man loopt voorbij met een laaghangende hond aan de lijn, de oren slepen bijna over de grond. In de Jordaan loopt een stelletje hand in hand, ook met een hond. Mag dat, met z’n tweeën de hond uitlaten? Ze lijken er niet gerust op, als winkeldieven snellen ze langs de gevels.

Veel gordijnen zijn dicht; waar ik naar binnen kan kijken hangt een tam sfeertje. Mensen liggen onder dekentjes, overal staat de tv aan. Grote plasmaschermen die toch niet genoeg vertier bieden, veel bankhangers staren naar hun telefoon.

Er is veel aandacht voor de rellen deze dagen, maar het leeuwendeel van de Nederlanders zit om negen uur binnen. Terwijl zondagavond honderden relschoppers her en der ravages aanrichtten, bekeken 3,4 miljoen landgenoten hoe de deelnemers van Heel Holland Bakt zich uitleefden op pannenkoeken en macarons.

Dinsdag publiceerde onderzoeksbureau I&O Research zijn nieuwste draagvlakonderzoek. 80 procent van de Nederlanders vindt de avondklok acceptabel, slechts 11 procent zegt er hinder van te ondervinden. Vooral dat laatste moest ik even op me laten inwerken. 89 procent van de Nederlanders voelt zich dus niet per se gehinderd door het feit dat ze na negen uur niet naar buiten kunnen. Deze mensen hebben ’s avonds niet de behoefte een wandeling te maken, bij mensen op bezoek te gaan of zelf bezoek te ontvangen. Ze vieren de avond in besloten kring.

Hoe besteden Nederlanders hun avond? Volgens het laatste Tijdsbestedingsonderzoek van het SCP, uit 2016, eet 15 procent met mensen buiten het gezin. Maar de avondklok vormt ook voor hen niet per se probleem, want de dinerpiek ligt rond zes uur. Om negen uur ’s avonds besteedt zo’n 10 procent van de Nederlanders tijd aan sociale contacten, terwijl zo’n 45 procent media consumeert.

Raar eigenlijk dat ik me deze maandag vergaap aan de stille straten. Dit zijn geen historische beelden, dit is een normale maandagavond. Wat dat betreft is het nog absurder dat sommige buitenlandse kranten doen alsof hier een burgeroorlog is uitgebroken. Opstand in Nederland? Misschien als de overheid Netflix zou verbieden.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) schrijft elke woensdag op deze plek een column.

