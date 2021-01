Edgar Degas: innemende jongeman, oude mopperkont

Onlangs kocht het Van Gogh Museum een pasteltekening van Edgar Degas, een naakt uit 1886. Die naakten van Degas werden destijds veroordeeld wegens ongezouten vulgariteit. Nu worden ze opnieuw met argwaan bekeken, temeer omdat hij schreef dat hij vrouwen schilderde „als dieren die zich wassen”. Daar kom je vandaag niet meer mee weg. Maar je kunt die uitspraak op verschillende manieren lezen. Ik denk dat Degas hetzelfde bedoelde als de filmer Robby Müller toen hij zei dat hij wilde filmen zoals een kat op tafel springt. Met de kunst van de onnadrukkelijkheid.

De blik van Degas (1834-1917) is hypergevoelig voor wat er allemaal gebeurt in de beweging en de kleur van naakte huid, en hoe je dat kunt vertalen in verf. Het ging hem erom de indruk van argeloos leven te vangen op het platte vlak. In een enkel personage, verdiept in een bezigheid, maar ook in de houdingen van twee mensen in een kamer, van paarden op een renbaan of dansers in een repetitieruimte. Dynamiek in zijn pure vorm, ongefilterd en ongeposeerd: dat was waar Degas op uit was, en waar hij geloofde dat het leven zich ophield.

Van haat jegens vrouwen blijkt niets in de brieven die nu zijn verschenen

Van haat jegens vrouwen blijkt ook niets in de verzamelde brieven die nu zijn verschenen. Hij correspondeerde veel en had substantiële vriendschappen met medekunstenaars Mary Cassatt, Berthe Morisot, Marie Bracquemond, actrice Ellen Andrée en voormalig model Suzanne Valadon, die hij hartelijk aanmoedigde op haar weg naar het kunstenaarschap.

Na het overlijden van Morisot in 1892 was hij degene die het op zich nam om een retrospectief van haar werk te organiseren. Ook minder prominente vrouwen maakten deel uit van zijn kring van intimi, soms levenslang, want Degas – blijkt ook uit die brieven – was niet alleen geen vrouwenhater, hij was ook geen snob. Er zijn brieven waarin hij een jonge danseres of zangeres nadrukkelijk aanbeveelt als student bij machtige vrienden aan de Opéra of het Conservatoire.

Edgar Degas: Zelfportret (ca. 1857-1858) Collectie Getty Center

Stuurs

Degas kende veel mensen en ging ook graag in op uitnodigingen voor etentjes, maar hij was geen socialite. Op alle portretten die van hem zijn overgeleverd, kijkt hij een beetje stuurs de wereld in. Dat heeft zijn reputatie van een wat ouwelijke mopperpot misschien versterkt, net als de omstandigheid dat hij zo lang leefde. Was hij jong gestorven, zoals Van Gogh, dan hadden we een heel ander beeld van hem gehad.

Tussen zijn brieven resten ons jammer genoeg maar een paar uit zijn jonge jaren: die paar geven een innemend beeld van een begaafde vierentwintigjarige die in Florence lijdt aan eenzaamheid, de oude Italianen bestudeert en zijn eigen vorm zoekt in de voorbereidingen voor een van de mooiste portretten die nu nog van hem in het Musée d’Orsay wordt bewaard, van zijn oom en tante en twee nichtjes, de familie Bellelli.

In het tweede deel van zijn leven, tussen 1872 en 1880 vindt hij zijn vorm: beweging vasthouden in lijn en kleur. Hij maakt lange wandelingen, daarin vindt hij inspiratie, plezier en troost. „Mijn geest als een jonge hond is nog steeds het beste dat ik heb”, schrijft hij zijn vriend James Tissot.

In 1873 bezoekt hij zijn broer René in New Orleans en vindt alles prachtig: de Amerikanen, de toegankelijkheid van de stad New York („New York is als Engeland met een goed humeur”), de huizen en straten van New Orleans. Stoomschepen, treinen en slaapcoupés beschouwt hij als de uitvindingen van de eeuw. Die brieven hebben iets euforisch, maar aan zijn vriend de beeldhouwer Albert Bartholomé schrijft hij ook over het probleem van nieuwe indrukken: plezierig, stimulerend, maar voor de kunst heb je er weinig aan. „Kunst is niet expansief”, schrijft hij. „Je moet hetzelfde onderwerp tien, honderd keer over doen. Niets in de kunst zou toevallig moeten schijnen, zelfs beweging.”

Later in de jaren tachtig wordt zijn toon donkerder. Hij piekert over zijn slechter wordende gezichtsvermogen, over de vroege dood van vrienden, Édouard Manet en Giuseppe de Nittis en over zijn eigen tekortkomingen. Dat zijn de jaren waarin het echte succes komt, maar zelf lijkt hij er niet erg veel plezier aan te beleven. Veel brieven gaan over sociale verplichtingen en verzoeken om geld (een paar aan Theo van Gogh), afgewisseld door klachten over zijn gezondheid.

Brief van Edgar Degas Collectie Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, Parijs/ Pascal Faligot

En dan, na 1892, rond zijn zestigste, komt de man te voorschijn van wie de reputatie is overgeleverd: de boze oude kunstenaar, verschanst achter zijn aanzienlijke kunstverzameling en zijn conservatieve kijk op de wereld. Tegen die tijd was hij al bijna blind en leed hij aan blaasproblemen waartegen hij angstaanjagende kuren volgde zoals het drinken van terpentijn. Hij was vaak onhebbelijk, wist dat, maakte excuses, of niet. Hij brak met een vriend die een portret van hem had gemaakt en gepubliceerd in een kunsttijdschrift. En zijn Franse nationalisme, dat vroeger vooral een prettig artistiek richtsnoer voor hem was geweest, verhardde zich en werd reactionair.

Het dieptepunt ligt in 1894 ten tijde van de affaire rond de joods-Franse officier Dreyfuss, die op valse, antisemitische gronden van verraad werd beticht. Degas koos de kant van de anti-Dreyfusards. Hij brak met joodse vrienden, maakte ruzie met vrienden die andere opvattingen hadden. Ook na de rehabilitatie van Dreyfuss in 1906 kwam hij niet terug op zijn dwaling, die hem in een toenemend isolement had gedreven.

Kunstenaars zijn niet altijd weldenkende mensen, en wijsheid komt niet altijd met de jaren.

Verhuld

Dit is het beeld dat opstijgt uit de complete brieven van Degas, 1.240 stuks tegenover de 819 van Van Gogh. Ze zijn verzameld en voorzien van commentaar, voetnoten en een voortreffelijke inleiding door Theodore Reff, groot Degas-kenner met een goed oog voor de tegenstrijdige kanten van zijn onderwerp.

In zijn inleiding besteedt hij ook aandacht aan de kwestie van Degas’ seksuele leven. Er is een oude aanname dat Degas verhuld homoseksueel was, en na het lezen van zijn correspondentie denk ik dat dat wel waar zou kunnen zijn. Zijn brieven aan vriendinnen zitten vol warmte en aanmoediging, maar van verliefdheid blijkt niets. Reff spreekt dat tegen, maar zijn argumenten zijn niet zo sterk.

Edgar Degas, Portret van Mlle. Hortense Valpinçon, 1871 Foto Google Art Project

Degas’ verzuchting dat een gezin wel gezellig zou zijn en dat een vrouw wat meer orde in zijn leven zou kunnen brengen, zegt voor mijn gevoel net zo weinig als charmante brieven aan jonge vrouwen zoals Hortense Valpinçon. Deze dochter van een jeugdvriend kende hij al toen ze nog klein was, getuige een aanbiddelijk portret dat hij van haar maakte als kleuter. Zeker hield hij van haar, maar zijn galante zinsneden klinken een beetje plichtmatig. Daartegenover staan de brieven van de jonge Degas aan Gustave Moreau vol met lange ontboezemingen en verwijten dat hij zo weinig schrijft. Openlijke homoseksualiteit was gevaarlijk in de negentiende eeuw.

En misschien liep hij werkelijk niet zo warm voor die kant van het leven, zoals in zijn tijd werd geroddeld. „De schilderkunst van Degas is mannelijk en onpersoonlijk omdat Degas er genoegen mee heeft genomen niet meer dan een klein notarisje te zijn […] Hij ziet de menselijke dieren die sterker zijn dan hij, naaien en neuken en hij schildert ze goed, juist omdat hij er zelf niet zo op uit is om te neuken.” Dit schreef Van Gogh op 4 augustus 1888 aan zijn vriend Emile Bernard.

Of Degas werkelijk zo’n geheelonthouder was, weten we niet, Reff spreekt ook dat tegen met een verwijzing naar een brief waarin Degas een meisje verzoekt om voorspraak bij een vriendin van haar. Maar woorden zijn geen daden, en als iets zeker is, dan is het dat Degas graag met rust werd gelaten. In de brieven ontstaat op meerdere momenten de indruk dat hij zich, te midden van dat overvolle sociale leven, een beetje afzijdig hield. Soms lukte dat met charme, soms niet en dan volgden excuses en zelfverwijten.

In zijn latere jaren kostte het onderhoud van zijn relaties hem merkbaar moeite. Een zekere afstand bewaren is een voorwaarde voor kunst maken, en Degas nam die voorwaarde serieus, zoals hij ook een paar keer uitsprak. „Het hart is als zoveel instrumenten”, schrijft hij aan Henri Rouart, „je moet het opwrijven en veel gebruiken om het te laten glanzen”. Verdriet over zijn onvermogen om actief deel te nemen aan het leven om hem heen, klinkt vaker in zijn brieven door.

Loyaal

Tegenover de sociale misstappen en wat hijzelf beschouwde als zijn harteloosheid, staan vriendschappen in voor- en tegenspoed. Hij bleef levenslang trouw aan de minderbedeelde Evariste de Valernes, die zich terugtrok in de provincie om les te gaan geven. Ook andere vrienden en vriendinnen konden rekenen op zijn loyale steun.

Lees ook: De troost van een knotwilg of kastanjeboom

Er is geen correspondentie bewaard tussen hem en Manet, Pissarro of Gauguin, met wie hij zeker veel contact onderhield. Het probleem was misschien dat hij hen op dagelijkse basis zag en sprak. Zijn mooiste, lange brieven zijn afkomstig van periodes waarin hij op reis was – Florence, New Orleans, Cauterets waar hij kuurde voor zijn nierkwaal. Maar meestal was hij in Parijs, tussen de cafés, modellen, danseuses en medekunstenaars, die stampvolle maar ook vrij kleine biotoop waaruit hij dat imposante oeuvre distilleerde.

Degas was een man van tegenstellingen, en wat zijn persoonlijkheid misschien nog het meeste tekent: middenin die constante stroom van sociale verplichtingen, diners, partijen, concerten en kritieken was hij duidelijk blind voor maatschappelijke egards. Dat alle deuren voor hem opengingen, was hij van jongs af aan gewend, maar de rest boeide hem niet. Zijn privacy was hem even kostbaar als zijn kunstverzameling, die – vreselijk jammer – kort na zijn dood is geveild. Zelfs tegen het gebruik van zijn naam op affiches van groepstentoonstellingen verzette hij zich.

En je kunt er zeker van zijn dat hij hemel en aarde zou hebben bewogen om deze driedelige, tweetalige uitgave van zijn correspondentie te dwarsbomen. Degas was meer geïnteresseerd in de kunst dan in het leven, al was het volle leven de grondstof van zijn kunst, en zitten zijn brieven er vol mee.

„Ik weet niet meer hoe ik me moet gedragen”, schrijft de achtenvijftigjarige kunstenaar aan zijn vriend Bartholomé. „Anderen hebben het geluk te worden geleid door hun passies. Ik heb geen passies.” Behalve dan zijn kunst. Na die uitspraak heeft hij nog 25 jaar voor de boeg, en een groot deel van het oeuvre dat hij maakt terwijl hij langzaam blind wordt, een King Lear zonder dochters, varend op het kompas van zijn fabelachtige visuele geheugen en zijn onfeilbare gevoel voor stijl.

The letters of Edgar Degas. Redactie: Theodore Reff. The Pennsylvania State University Press, 1464 pag. € 235,99.