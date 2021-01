Ebola verschuilt zich in het lichaam

Mensen die de ernstige virusziekte ebola hebben overleefd, blijken daarna soms onverwacht opnieuw veel antistoffen tegen het virus te maken. Die activatie van de afweer is een aanwijzing dat het ebolavirus zich nog altijd ergens in hun lichaam verschuilt. Mogelijk herhaalt deze opleving zich regelmatig, zonder dat deze mensen er iets van merken. Het virus zelf werd niet aangetroffen, wellicht doordat de antistoffen er meteen korte metten mee maakten.

Het vat de belangrijkste conclusie samen van een langlopend internationaal onderzoek bij ex-patiënten uit Sierra Leone, dat tussen 2013 en 2016 toneel was van de grootste ebola-uitbraak in de geschiedenis. De resultaten zijn deze woensdag gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Nature.

De 115 deelnemers aan het onderzoek (82 mannen en 33 vrouwen) zijn ex-patiënten die na hun ontslag uit de ebolakliniek bloedplasma afstonden om met hun antistoffen andere patiënten te kunnen helpen. Van hen zijn regelmatig bloedmonsters genomen om te onderzoeken op welk moment na hun genezing de antistoffen in hun bloed het beste op sterkte zijn. Ter plaatse kon dit niet worden vastgesteld, en daarom werden de monsters naar Groot-Brittannië gestuurd, waar in een geavanceerd laboratorium uitvoerige tests gedaan konden worden.

Regelmatig patroon

Nadat ebolapatiënten genezen zijn verklaard, daalt de spiegel antistoffen in hun bloed gestaag in de maanden erna. Die antistoffen rijpen in die periode wel, waardoor neutraliserende antistoffen (die het virus volledig blokkeren) al binnen dertig dagen na het herstel de overhand hebben gekregen. Dat maakt mensen immuun.

Echter, bij 39 van de 51 deelnemers van wie een langere reeks monsters beschikbaar was, bleek de afweer plotseling opnieuw actief te worden. Bij hen verscheen twee- tot driehonderd dagen na herstel een nieuwe piek in antistoffen, die daarna weer wegebde. Het lijkt erop dat de afweer opnieuw in het geweer moest komen tegen een virus dat nog ergens in het lichaam sluimerde. Op basis van modelberekeningen verwachten de onderzoekers dat zulke antistofpieken zich bij deze mensen in een regelmatig patroon van ongeveer om het jaar zullen herhalen.

„Prachtig onderzoek dat door zijn duidelijkheid erg indrukwekkend is”, reageert hoogleraar tropische geneeskunde en reizigersgeneeskunde Martin Grobusch van het Amsterdam UMC. „Dit immunologische onderzoek ondersteunt eerdere observaties dat ebola nog langere tijd in iemands lichaam aanwezig kan zijn.”

Met name spermamonsters testen soms maandenlang nog positief op het virus

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het ebolavirus bij herstelde patiënten nog heel lang aanwezig kan blijven. Met name spermamonsters testen soms maandenlang nog positief op het erfelijk materiaal van het virus, Grobusch. „En in één geval bleek dat het zaad zelf twee jaar overdraagbaar virus bevatte.”

Ook is er de gevalsbeschrijving van een Amerikaanse arts die in 2014 herstelde van ebola, maar na twee maanden constateerde dat het leek alsof de ziekte weer begon. Grobusch: „Inderdaad lukte het om het ebolavirus opnieuw uit zijn traanvocht te isoleren.” Uit die waarnemingen hebben virologen geconcludeerd dat ebola soms een reservoir kan vormen, met name in de testes, het centraal zenuwstelsel of de ogen, waar het relatief afgeschermd is van het afweersysteem.

In een begeleidend commentaar in Nature wijzen de Amerikaanse onderzoekers Courtney Woolsey en Thomas Geisbert erop dat het belangrijk is herstelde ebolapatiënten goed in de gaten te blijven houden. Immers, als het virus nog in hun lijf aanwezig is, zou er vroeg of laat een nieuwe uitbraak kunnen ontstaan als ze onverhoopt anderen zonder weerstand tegen ebola zouden besmetten. Ze suggereren dat deze mensen misschien herhaaldelijk gevaccineerd zouden moeten worden tegen ebola.

Grobusch denkt daar anders over: hij ziet de herhaalde pieken van antistoffen juist als „een vorm van autovaccinatie”, waarbij de immuniteit van iemand telkens weer wordt opgepept door een kleine opleving van het virus. „In theorie is het natuurlijk mogelijk dat een nieuwe uitbraak ontstaat uit de ontsnapping van het virus uit het lijf van een voormalig patiënt. Maar ik denk dat de praktijk heeft laten zien dat dit risico zeer klein is. In de West-Afrikaanse epidemie raakten zeker 28.000 mensen besmet, van wie er ruim 10.000 overleden. Maar tijdens of na de epidemie hebben we niet gezien dat er op deze manier een nieuwe uitbraak is ontstaan.”