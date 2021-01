Dood van Australian footballer Shane Tuck (38) roept vragen op over hersenschade bij kinderen

Shane Tuck, een beroemdheid in het Australian football, woonde de laatste achttien maanden van zijn leven bij zijn ouders. Hij was depressief, zijn herinneringen lieten hem steeds vaker in de steek, hij kreeg ruzie met iedereen om hem heen. Zijn huwelijk verbrijzelde onder de druk van zijn mentale problemen.

Tuck, een intelligente man, wist dat er iets verkeerd ging in zijn hersenen. Hij bleef maar tegen zijn ouders zeggen dat hij zichzelf niet was. Ze probeerden behandeling na behandeling. Totdat hij besefte dat niets zou helpen. Toen wilde hij niet meer leven. Shane Tuck overleed vorige zomer, hij werd 38 jaar.

De Australische sportwereld is deze week opgeschud door pathologisch onderzoek in de hersenen van Tuck, een speler die heel populair was bij het grote publiek. Afgelopen weekend werd bekend dat in zijn brein een zeer ernstige hersenziekte is gevonden, die sterk wordt geassocieerd met sporters die tijdens hun carrière veel klappen tegen hun hoofd krijgen.

Alan Pearce, onderzoeksleider van de Australische hersenbank voor sporters, waar het onderzoek is uitgevoerd: „We konden zelfs zonder microscoop de beschadigingen zien. Soms vinden we dit in één deel van de hersenen, bij Shane Tuck zat het overal. Zo’n ernstige zaak hebben we nog nooit gezien.”

Progressieve hersenziekte

De ziekte die in Tucks hersenen is gevonden heet Chronische Traumatische Encephalopathie (CTE). Het is een progressieve hersenziekte, die na hun overlijden is gevonden in de hersenen van honderden oud-sporters. De ziekte kan leiden tot gedrags- en stemmingsstoornissen en uiteindelijk ook tot dementie, parkinsonisme en spraakstoornissen.

CTE wordt veroorzaakt door tau, een eiwit dat zenuwcellen in de hersenen verbindt. Dit eiwit veroorzaakt bijvoorbeeld ook de ziekte van Alzheimer, maar bij CTE wordt een ander type ‘tau-fouten’ gevonden. Op een scan lijkt het dan alsof er bruin-rode spikkeltjes in de hersenen zitten – bij Tuck waren het er heel veel, en zat het overal in zijn brein.

Veel hersenwetenschappers zijn ervan overtuigd dat CTE wordt veroorzaakt door herhaalde klappen tegen het hoofd, hoewel nog niet duidelijk is welke rol erfelijke factoren of leefstijl (zoals roken en alcohol drinken) kunnen spelen. Topsporter zouden meer risico lopen, vooral als ze hevige contactsporten hebben beoefend, zoals boksen, rugby of ijshockey. In het voetbal woedt een discussie, vooral in Engeland, of ook kopballen kunnen leiden tot CTE.

In Australië leiden de bevindingen in de hersenen van Shane Tuck, die in tien seizoenen 173 wedstrijden speelde voor Richmond Football Club, tot een hevig debat over de veiligheid van de sport. Hersenwetenschapper Pearce: „Dit is voor veel mensen een shock. Shane is zelfs voor de jongste generatie sportfans een beroemdheid. Dat hij zó jong zulke ernstige hersenschade heeft opgelopen, roept de vraag op hoe veilig sporten is, ook voor kinderen. Om die vragen te beantwoorden is meer onderzoek nodig.”

Het is een debat dat al langere tijd wordt gevoerd in de Verenigde Staten. In de hersenbank van de Universiteit van Boston zijn sinds 2008 de hersenen onderzocht van meer dan zeshonderd overleden American football-spelers. Ze werden vrijwillig gedoneerd door familie, meestal omdat zij merkten dat hun naasten voor hun dood ernstige cognitieve problemen hadden. In Boston werd CTE gevonden in 80 procent van de onderzochte hersenen. Bij spelers die in de hoogste divisie uitkwamen, de National Football League (NFL), was dat 99 procent. Sommigen van hen waren ook erg jong.

De NFL heeft de regels voor tackles bij kinderen en jeugd na die bevindingen strenger gemaakt, net als de ijshockeybond National Hockey League (NHL). De Amerikaanse voetbalbond kwam met een verbod op kopballen voor kinderen, dat inmiddels in meerdere landen wordt gevolgd. Nederland heeft dit soort regels niet ingevoerd. Wel wordt in de jeugd bij het voetbal met zachtere ballen gespeeld en is de inworp (waaruit veel kopballen volgen) in veel leeftijdscategoriën afgeschaft. Bij de vechtsporten kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts (MMA) werden klappen en schoppen tegen het hoofd voor kinderen en jeugd verboden.

‘Grote, sterke jongen'

Voor de familie van Shane Tuck is met de postmortale diagnose een einde gekomen aan een lijdensweg. Jarenlang hebben zij zich afgevraagd wat er met Shane aan de hand was. Zijn vader Michael Tuck – ook een legende in het Australian football, een contactsport die het midden houdt tussen voetbal en rugby – kon er vorig jaar zijn vinger nog niet op leggen toen hij, vlak na de dood van zijn zoon, een interview gaf aan de The Herald Sun. Het was een „grote, sterke jongen”, zei Michael Tuck, die „mentale problemen had waar hij maar niet overheen kon komen.” Zijn moeder Fay vertelde deze week in de Australische krant The Age dat de familie altijd op zoek is geweest naar antwoorden. „Je krijgt geen antwoorden zonder hersenen te doneren. Het is ongelofelijk wat ze kunnen vinden”, zei ze.

De kwestie doet denken aan Aaron Hernandez, een ex-NFL-speler uit de Verenigde Staten die totaal ontspoorde. Hij werd veroordeeld voor moord en kreeg een levenslange gevangenisstraf. In 2017 maakte Hernandez, op 27-jarige leeftijd, een einde aan zijn leven. Zijn verhaal is onder meer bekend geworden door de Netflix-documentaire Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez, die vorig jaar uitkwam. In die serie blijkt dat na Hernandez’ dood een ernstige vorm van CTE in zijn hersenen is gevonden, die wellicht zijn criminele gedrag gedeeltelijk kan verklaren.

Voor sportbonden komt de ontdekking van CTE in het brein van Shane Tuck op een gevoelig moment. De Australian Football League (AFL) was vorig jaar nog een van de grote sportbonden die werden bekritiseerd vanwege het bemoeilijken van onderzoek naar hersenschade. Alan Pearce, nu betrokken bij het Tuck-onderzoek, werd door de bond tegengewerkt toen hij onderzoek wilde doen naar hersenschade in de sport. De bond gaf Pearce eerst zelf opdracht om onderzoek te doen bij oud-footballers en betaalde daar ook voor, maar traineerde vervolgens zijn research door tegen gemaakte afspraken in geen spelers beschikbaar te stellen. Pearce zei destijds in NRC: „Mijn onderzoek is onschadelijk gemaakt.”

Het voorbeeld past in een patroon van grote sportbonden die onderzoek vertragen en bewijzen voor hersenschade in hun sport negeren.

Plan voor hersenblessures

De AFL heeft nu bekendgemaakt dat het een deskundige wil aanstellen die een plan moet maken voor het omgaan met hersenblessures. „We danken de familie Tuck voor hun hulp bij het onderzoek naar hersenaandoeningen”, zei een woordvoerder tegen The Age.

Hersenwetenschapper Alan Pearce zegt dat hij „diplomatiek” wil blijven over de rol van de AFL. „De bond heeft mij niet goed behandeld, maar ze laten nu in ieder geval zien dat ze onderzoek willen doen. Ik vind het belangrijk dat ze ook kijken naar klappen tegen het hoofd die niet meteen tot een hersenschudding leiden. Ook die hits kunnen hersenschade veroorzaken, maar de bond praat nog steeds alleen maar over het gevaar van hersenschuddingen. Ik denk dat de Shane Tuck-kwestie bovendien laat zien dat we voorzichtig moeten zijn met de hersenen van kinderen. Je kan al op jonge leeftijd schade oplopen. Dat moeten we via regelgeving voorkomen, want kinderen kunnen nog niet voor zichzelf opkomen.”

Dat de AFL zoekt naar een antwoord op het hersenprobleem is niet verwonderlijk. In de Verenigde Staten zijn enkele jaren geleden al megarechtszaken gevoerd door oud-spelers tegen de nationale sportbonden NFL (American football) en NHL (ijshockey). Hun verwijt was dat de bonden hen onvoldoende hadden beschermd tegen hersenschade. Het kwam in beide zaken tot schikkingen die de bonden honderden miljoenen hebben gekost. In het Verenigd Koninkrijk werd begin december de eerste Europese rechtszaak van sporters tegen hun bonden vanwege hersenletsel aangekondigd. Meer dan tien voormalige toprugbyers, onder andere oud-internationals van Engeland en Wales, klagen daar de nationale rugbybonden aan. De Britse sporters zijn allemaal op relatief jonge leeftijd gediagnosticeerd met dementie. Bovendien is bij alle spelers door artsen het vermoeden uitgesproken dat CTE de oorzaak van hun cognitieve problemen kan zijn. Zekerheid daarover zal er pas na hun dood zijn, want CTE kan alleen met pathologisch onderzoek worden vastgesteld.

Wat opvalt is dat de Britse sporters allemaal jong zijn. Steve Thompson, die in 2003 wereldkampioen werd met Engeland, is 42 jaar. Zijn dementie is zo ver gevorderd dat hij zich het winnen van het WK niet kan herinneren. Hij is vader van vier jonge kinderen. Het leven na zijn sportcarrière was pas net begonnen toen hij de diagnose kreeg. Net zoals bij Shane Tuck.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.