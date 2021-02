De kloof tussen belofte en realiteit blijft bij de Volkswagen ID.4 te groot

Is hij dan, de eerste elektrische Volkswagen die meteen klaar is. De vorige, de ID.3, zag het levenslicht als werk in uitvoering. Volkswagen verslikte zich dramatisch in de software. Voorzieningen als Apple CarPlay en augmented reality met virtuele richtingaanwijzingen in het head-up-display waren bij de introductie niet operationeel. Voor een update mocht je je t.z.t. vervoegen bij de dealer. Pijnlijk. De Volkswagen ID.3 is een wendbare en sportieve rijmachine.

Vervolgens traden ernstiger ongemakken aan het licht. Uiteenlopende elektronische storingen, auto’s die strandden met een lege 12-voltaccu. Dealers krijgen de patiënt niet op de been. Op mijn Facebooktijdlijn schrijft een koper, die zijn auto slechter vindt ‘dan mijn slechtste veertiendehands Citroën XM’: „Wanneer ze in Wolfsburg antwoord hebben op de schreeuw om hulp van de attente dealer weet niemand.” Misschien verklaart dat waarom op occasionsite Autotrack op het moment van schrijven 1.281 ID.3’s worden aangeboden. Natuurlijk vorig jaar massaal op kenteken gezet om klanten ook in 2021 te laten profiteren van de lage bijtelling voor elektrische auto’s, die per januari werd verhoogd van 8 naar 12 procent. Maar dan zou het intussen storm moeten lopen en daar lijkt het niet op. Terwijl Volkswagen trots een verdrievoudiging van de verkoop van elektrische auto’s meldt, voltrekt zich achter het rookgordijn van rozengeur en maneschijn een rampje.

De nieuwe ID.4, de suv die er natuurlijk ook moest komen, bracht me zonder panne maar niet irritatievrij van A naar B. Bron van ergernis is net als bij de ID.3 het multimediasysteem. Op de actiebereidheid van het touchscreen is geen peil te trekken en de menu-architectuur is wanordelijk. Onderweg hoor ik mijn via Bluetooth gelinkte Spotify-app ongevraagd slechte muziek afspelen. Als een kogel schiet mijn haatvinger naar het mediamenu. Bij normale auto’s verschijnt daar dan meteen de track-info met skip-toetsen en een play-pauzeknop. Hier word ik afgescheept met een onbegrijpelijke dienstmededeling. „Helaas zijn er geen bestanden beschikbaar”. Na wat wanhopig vegen, vind ik eindelijk per ongeluk de stopknop. Waar is intussen de schakelaar voor de achterruitverwarming? Jawel, links van het stuur, volstrekt onlogisch opgenomen in het fokking lichtcluster. De auto in de ecostand zetten lukt niet, de tiptoets voor de rijmodi geeft geen sjoege. Dramatisch.

Drie punten van aandacht, Volkswagen. Herzie dit systeem; herstel de stoffelijke bedieningsclusters voor ventilatie en klimaatregeling; zet de bijl in die belachelijke gadgets. Zelfs werkende virtual reality voegt niets toe en ik háát koplampen die als welkomstgroet hun draaibare designoogballen leutig naar me laten lonken.

Terwijl VW in veel opzichten strak werk afleverde. De ruimtelijkheid van en de stilte in het interieur zijn een zaligheid. De cupholders en bergvakken tussen de voorstoelen zijn onverzadigbaar. Net als de iD.3 rijdt de achterwielaangedreven ID.4 dankzij zijn lage zwaartepunt ontzettend goed, hoewel de vering zachter had gemogen.

Collega’s

Over naar de actieradius, theoretisch zijn pièce de resistance. Ruim 500 kilometer volgens de WLTP-norm zou een knappe prestatie zijn en de test-VW moet kunnen snelladen tot 125 kW. Als ik mijn testweek start met een voor de 77-kWh-accu ontluisterend bereik van 305, weet ik behalve dat het winter is meteen hoe de collega’s vóór mij hebben doorgetrapt. Hij kan beter. Na 61 kilometer staat de teller op 272, een winst van bijna 30. Onderweg naar huis dan maar meteen even zijn snellaadkunstje uitproberen. Dat houdt niet over. In elf minuten laadt hij aan een 350-kW-lader zo’n 7 kW bij, uitgesmeerd over een uur geen schim van de beloofde 125. Positief is dat ik nu door optelling van de 112 testkilometers bij de 245 kilometer restradius vóór de laadbeurt het bereik met enkel snelwegkilometers tot boven de 350 op kan schalen. De kloof tussen belofte en realiteit blijft groot, te groot. Het accupakket lijkt veel minder winterproof dan bij de Koreanen en de Tesla’s. En het stemt toch tot nadenken hoe moeilijk het voor gereputeerde fabrikanten blijft met hun stroomwagens de 400-kilometergrens te overschrijden; na 350 kilometer is het bij de meeste wel bekeken. Voor een 2.000 kilo zware suv presteert de ID.4 niettemin relatief efficiënt met een stroomverbruik van 20,4 kWh per 100 kilometer. En als een paal boven water staat dat 47.000 euro voor die enorme auto met zijn forse accu een on-Duits schappelijke prijs is. Net als de ID.3 is dit in de kern een interessant, doordacht concept. Maar Silicon Valley ligt helaas niet in Duitsland, dat is duidelijk.

Volkswagen ID.4 1ST Motor elektromotor Vermogen 204 pk Koppel 310 Nm Aandrijving achter Transmissie automaat Topsnelheid 160 km/u Acceleratie 0 – 100: 8,5 seconden Verbruik gemiddeld 18 kWh/ 100 km (fabrieksopgave) CO2-uitstoot 0 g/km Energielabel A Prijs 47.340 euro Prijs testwagen 57.932 euro

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2021