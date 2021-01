Conflict tussen AstraZeneca en Brussel ontaardt in moddergevecht

De ene partij die de andere verwijt zich „emotioneel” te gedragen, de ander die terugkaatst met een impliciete beschuldiging te liegen over contractuele afspraken.

Het conflict over vertraagde leveringen van coronavaccins tussen de Europese Commissie en farmaceut AstraZeneca heeft zich in een paar dagen ontwikkeld tot een openbaar moddergevecht. Vrijdag meldde de Brits-Zweedse farmaceut de komende periode beduidend minder vaccins aan Europa te kunnen leveren dan eerder gemeld – tot verbijstering en woede in zowel Brussel als de verschillende hoofdsteden.

Een crisisoverleg tussen de partijen loste de kwestie maandag allerminst op en leidde alleen tot de aankondiging dat Brussel de export van vaccins vanaf haar grondgebied beter wil gaan monitoren.

Olie op het vuur

Dinsdagavond gooide een interview met AstraZeneca-topman Pascal Soriot alleen maar olie op het vuur. In het gesprek met verschillende Europese kranten legde Soriot de verantwoordelijkheid voor de vertraagde leveringen bij de EU, die de onderhandelingen vorig jaar een stuk trager had afgerond dan het Verenigd Koninkrijk.

Pikant was bovenal dat de topman opmerkte dat AstraZeneca contractueel niet aan bepaalde leveringen is gebonden, maar slechts heeft afgesproken zijn „uiterste best” te doen de vaccins op tijd te leveren.

Niet waar, reageerde de Europese Commissie woensdag. Passages waarnaar Soriot zou verwijzen zouden volgens EU-ambtenaren gebruikelijk zijn in contracten over een product dat nog in ontwikkeling is. In een persconferentie stelde Eurocommissaris Stella Kyriakides (Zorg) dat de farmaceut zich wel degelijk juridisch op leveringen heeft vastgelegd.

„De opvatting dat het bedrijf niet verplicht is te leveren is correct noch acceptabel”, aldus Kyriakides woensdag. „We weigeren mee te gaan in de logica van ‘wie het eerst komt’. Dat werkt misschien bij de lokale slager, maar niet in contracten.”

Verkocht aan andere partijen

Zo heeft het conflict zich, tot groot ongemak van Brussel, ook ontwikkeld tot de eerste Brexit-botsing na het sluiten van het handelsakkoord met de Britten eind december. Binnen de EU groeide de afgelopen dagen argwaan dat AstraZeneca bepaalde voor de Europese markt bestemde vaccins door zou hebben verkocht aan andere partijen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.

En dat terwijl, zo lichtte EU-ambtenaren woensdag toe, in het contract met AstraZeneca is opgenomen dat alle vier de fabrieken van het bedrijf op Europees grondgebied zullen worden ingezet voor de leveringen aan de EU. Óók de twee fabrieken die in het Verenigd Koninkrijk staan. De problemen die AstraZeneca heeft gemeld bij een fabriek in België moeten volgens Brussel dus elders (lees: in het VK) worden opgevangen. Een topambtenaar: „Wij betalen voor productie-investeringen in vier fabrieken. Dit contract hadden we nooit ondertekend als er maar één fabriek was.”

Douanegegevens

Uit douanegegevens van de EU zou bovendien blijken dat er de afgelopen periode coronavaccins naar andere landen geëxporteerd zijn, hoewel nog onduidelijk is welke fabrikant dat heeft gedaan. Maar, dreigt een ambtenaar openlijk: „De douanemeldingen liegen niet. We gaan die gegevens vinden.”

Een van de gevolgen van het openlijke steekspel is dat de roep om het openbaar maken van het contract tussen de Commissie en AstraZeneca verder is toegenomen. Afspraken tussen de twee partijen verboden dat vooralsnog, tot grote onvrede van Europarlemantariërs en ngo’s.

Maar nu de AstraZeneca-topman zelf uit de school is geklapt over vertrouwelijke passages, wil de Commissie het contract nu snel publiceren en heeft ze de farmaceut daartoe verzocht. „Ik zou blij zijn als we de sluier er af kunnen trekken”, aldus een topambtenaar.

Woendagavond proberen de twee partijen nogmaals tot een oplossing te komen.

