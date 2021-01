College Rotterdam wil bouw van woontorens naast Euromast doorzetten

Het college van B&W van Rotterdam wil een omstreden bouwplan voor 630 woningen naast de Euromast doorzetten, ondanks een negatief advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Naast de Euromast tast het plan volgens de RCE ook drie andere nabijgelegen rijksmonumenten aan: de Maastunnel, het Park en het Parksluizencomplex.

Het college heeft afgelopen dinsdag het besluit genomen over het bouwplan. Het gaat om acht woontorens die worden ontwikkeld door de combinatie Parkhaven Partners. Het project is een zogenoemd ‘ongevraagd initiatief’ vanuit de markt: een loket dat het stadsbestuur in 2019 heeft geopend om de woningbouw in de stad te versnellen.

10 woningen minder

De gemeenteraad heeft begin vorig jaar bij het college aangedrongen op (niet bindend) advies van de Rijksdienst. De RCE wilde oktober vorig jaar al een negatief advies uitbrengen, maar dit is toen op verzoek van de Rotterdamse wethouder Bas Kurvers (VVD) ‘opgeschort’, meldde NRC eerder. De officiële reden was dat Parkhaven Partners meer tijd nodig had voor uitwerking van het plan.

Het plan is begin vorig jaar al eens herzien en nu weer, waarbij de vrije ruimte rond de Euromast uiteindelijk is vergroot van 70 naar 105 meter in diameter. Het aantal woontorens links en rechts van de Euromast is teruggebracht van negen naar acht. Het totale aantal woningen is sinds de laatste aanpassing vrijwel hetzelfde gebleven: 630 in plaats van 640 woningen.

De Rijksdienst spreekt in het nieuwe advies van 8 januari van een „negatieve invloed” op monumenten van „nationaal belang”. Van een „mast oprijzend uit het groen” wordt de Euromast (1960) een hoge toren tussen een reeks lagere torens. Het open karakter van het gebied verdwijnt en dat tast de beleving van de Maastunnel, de Parksluizen en het Park aan, aldus de Rijksdienst.

‘Verplicht nummer’

De projectontwikkelaar heeft zelf een cultuurhistorisch onderzoek naar het gebied laten uitvoeren door bureau SteenhuisMeurs, dat september vorig jaar is gepubliceerd; ruim een jaar na lancering van het bouwplan door wethouder Kurvers in april 2019. De Rijksdienst is het niet eens met „de ruimte” die dit rapport biedt voor de bouw en spreekt van een „verplicht nummer” omdat het achteraf is gemaakt.

Directeur Job van Zomeren van Era Contour, onderdeel van Parkhaven Partners, noemt het RCE-advies „een van de vele inzichten die er zijn”. Hij had graag steun gehad van de Rijksdienst, maar vindt dat er nu „een beter plan” is dan eerst.

„Het college herkent zich niet in het negatieve advies van de RCE”, mailt een woordvoerder van wethouder Kurvers. De torens vormen geen „wand van bebouwing” meer, er is rekening gehouden met het zicht op de Euromast en de kade wordt vergroend, vindt hij. Er zou met het rapport van SteenhuisMeurs een „brede afweging” zijn gemaakt, onder meer over de woningnood.

Besluit in februari

De gemeenteraad wil de verloederde kade langs de Euromast ook aanpakken, maar coalitie en oppositie zijn verdeeld over het plan. Coalitiepartij GroenLinks uitte eerder kritiek op het verdwijnen van bomen op de bouwlocatie, maar kan nu nog niet reageren. De grootste oppositiepartij Leefbaar Rotterdam vindt de hoogste toren – die zeventig meter blijft – nog steeds te hoog, en gaat het plan bestuderen. Op 18 februari neemt de gemeenteraad een besluit over het bouwplan.

De gebiedscommissies voor de stadsdelen Delfshaven en Centrum hebben eerder – ongevraagde – negatieve adviezen over het bouwplan gegeven. Boze bewoners hebben in 2019 ruim 6.000 handtekeningen overhandigd aan de wethouder. „Het lijkt alsof de Rijksdienst een jaar lang aan het lijntje is gehouden”, zegt bewoner Bas van Herpen van Stichting Groen Parkhaven.