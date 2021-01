Burgemeester Turijn krijgt voorwaardelijke celstraf voor rol bij dood voetbalfans

Burgemeester Chiara Appendino van Turijn is woensdag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden. De rechtbank houdt Appendino medeverantwoordelijk voor de dood van twee mensen en 1.600 gewonden tijdens de Champions League-finale van 2017, die door meer dan 30.000 mensen op het San Carloplein in Turijn werd bekeken. Dat melden verschillende Italiaanse media.

Voor de finale tussen Juventus uit Turijn en Real Madrid (1-4) hadden honderden voetbalfans zich verzameld op het plein, waar ze het duel op een groot scherm konden volgen. Tijdens en na de wedstrijd brak paniek uit, waarbij mensen elkaar onder de voet liepen. Uit onderzoek achteraf bleek dat een groepje overvallers zich in de menigte had begeven. Zij zouden kostbare juwelen en horloges hebben gestolen en pepperspray hebben gebruikt om mensen te desoriënteren. De rechtbank verwijt de burgemeester dat er geen veiligheidsmaatregelen waren getroffen, terwijl de gemeente op de hoogte was van de bijeenkomst. Zo lag er onder meer geen evacuatieplan klaar.

In een bericht op Facebook zegt Appendino de beslissing van de rechter te respecteren en te accepteren. Maar ze zegt ook in hoger beroep te gaan. „Als ik over de nodige elementen beschikte vooraf om te voorspellen wat er zou zijn gebeurd… Maar dit was niet het geval”, aldus Appendino. „De tragedie van die avond heeft me diep geraakt en ik voel nog steeds de pijn, maar ik voel me niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen.”