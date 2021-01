Boeing 737 MAX mag weer vliegen in Europees luchtruim

De Boeing 737 MAX mag weer vliegen in Europa. De Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft woensdag het vliegverbod van het gewraakte toestel opgeheven. Die beslissing werd al verwacht.

Wereldwijd heeft de Boeing 737 MAX bijna twee jaar aan de grond gestaan na twee zeer ernstige crashes binnen zes maanden, in 2018 en 2019. Bij de ongelukken in Indonesië en Ethiopië kwamen alle 346 passagiers en bemanningsleden om het leven. De afgelopen weken hebben luchtvaartautoriteiten in Brazilië, de VS en Canada al hun akkoord gegeven.

EASA vindt nu dat Boeing voldoende aanpassingen heeft gedaan aan het vliegtuig, met name aan het besturingssysteem. Die aanpassingen betreffen een nieuw computersysteem om de stabiliteit van het toestel te corrigeren. Door een ondeugdelijke sensor drukte het zogenoemde Maneuvering Characteristics Augmentation System de neus van toestellen te veel omlaag. Zo crashte de vliegtuigen in Indonesië en Ethiopië.

‘Volledig onafhankelijk’

Directeur Patrick Ky van EASA benadrukte woensdag dat het onderzoek „volledig onafhankelijk” van Boeing en de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder Federal Aviation Administration (FAA) is uitgevoerd. Evenmin was volgens hem sprake van enige economische en politieke druk. In de nasleep van beide crashes kregen de Amerikaanse vliegtuigbouwer en de FAA forse kritiek – ook van klokkenluiders binnen Boeing. De 737 MAX zou te snel zijn goedgekeurd en er zouden veel fouten en slordigheden hebben plaatsgevonden bij het ontwerp en de bouw.

Patrick Ky zei maandag tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement dat EASA zich heeft voorgenomen in de toekomst minder af te gaan op de oordelen van de FAA. Hij vindt dat zijn organisatie vaker zelfstandig onderzoek moet doen. De afgelopen jaren is EASA volgens Ky juist steeds meer gaan leunen op de FAA.

De 737 MAX moet de nieuwe bestseller van Boeing worden. Het toestel dat in verschillende varianten plaats biedt aan 138 tot 204 passagiers, is zuiniger en stiller dan veel voorgangers. Zo moet het toestel beter aansluiten van de veranderende behoeften in de luchtvaart. Sinds 2017 heeft Boeing bijna vierhonderd stuks verkocht. Het bedrijf hervatte de productie in mei 2020 en heeft inmiddels orders uitstaan voor ruim vierduizend toestellen van het type.

Piloten opnieuw trainen

Wanneer de eerste Boeing 737 MAX-toestellen weer zullen vliegen in Europa is nog onbekend. Piloten moeten opnieuw worden getraind, de geparkeerde toestellen moeten volledig worden nagekeken, en bovendien moeten de reisbeperkingen en vliegverboden ten gevolge van de coronacrisis voorbij zijn.

In Nederland heeft alleen TUI fly, de luchtvaartmaatschappij van reisorganisatie TUI, toestellen van dit type. Op Schiphol staan de drie 737 MAX-toestellen van TUI gestationeerd. KLM zou volgens berichten in de media twijfelen tussen de Boeing 737 MAX en nieuw toestellen van Airbus. Om politiek-economische redenen zou de top van moederbedrijf Air France-KLM de voorkeur geven aan een order bij de Franse vliegtuigbouwer Airbus.