Kindertelefoon belt vaker over eenzaamheid en depressie dan vorig jaar

De Kindertelefoon ontving tijdens het begin van de huidige lockdown meer telefoontjes van kinderen met depressieve en eenzame gevoelens dan in de vorige lockdown. Ook ging het vaker over suïcidale gevoelens, terwijl er minder werd gesproken over verliefdheid en vriendschap. Dat blijkt woensdag uit een interne analyse van chat- en telefoongesprekken. Directeur Roline de Wilde noemt de ontwikkelingen „zorgwekkend”.

Van 14 december tot en met 10 januari voerde de Kindertelefoon dagelijks gemiddeld 21 gesprekken over zelfdoding, tegenover 16 tijdens de vorige lockdown (16 maart tot en met 12 april). Ook over eenzaamheid (31 procent meer) en depressie (16 procent stijging) werd vaker contact opgenomen, net als over huiselijk geweld. Tot 10 januari ontving de Kindertelefoon dagelijks gemiddeld 18 telefoontjes daarover, tegenover een daggemiddelde van 16 tijdens de eerste lockdown.

Sociale contacten

„Waar de inhoud van gesprekken eerder vaker ging over normale puberzaken, geven nu steeds meer kinderen aan dat zij sociale contacten missen en dat zij zich alleen voelen”, aldus directeur De Wilde. Zo werd minder vaak gebeld over verliefdheid (-25 procent), verkering (-20 procent), relatiebreuken (-43 procent) en vriendschap (-32 procent).

De Kindertelefoon is bedoeld voor kinderen van acht tot achttien jaar die vertrouwelijk met iemand willen praten. Vrijwilligers voeren zo’n vijftienhonderd gesprekken per dag via de telefoon of midddels een chat. Met name oudere tieners namen de afgelopen periode vaker contact op. Het aandeel zestien- en zeventienjarigen steeg van 19 procent (eerste lockdown) naar 26 procent (huidige lockdown). „Onder deze oudere groep zien we ook het aantal gesprekken over mentale problemen toenemen. Ook bij jongeren met wie het tot voor kort prima ging.”