Amnesty: Wit-Russische betogers ‘systematisch’ gemarteld

Wit-Russische demonstranten die zijn opgepakt wegens protesten tegen de regering, ondergaan in detentie „systematische” martelingen. Dat meldt Amnesty International in een woensdag verschenen onderzoek naar de situatie in Wit-Rusland. Op basis van foto’s, geluidsopnames en verklaringen van getuigen en arrestanten concludeert de mensenrechtenorganisatie dat de opgepakte betogers zijn ontkleed, geslagen en dagenlang zijn onthouden van voedsel, water en medische zorg. Er zouden 900 meldingen van mishandeling zijn gedaan bij de autoriteiten in het land.

Na de presidentsverkiezingen in augustus vorig jaar, zijn veel betogers op de been gekomen omdat ze vinden dat de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko door verkiezingsfraude heeft gewonnen. Bij die protestacties zijn inmiddels zeker 30.000 betogers opgepakt. Volgens de Verenigde Naties zijn van hen meer dan 27.000 in detentie gezet. Enkelen van hen zijn gewond geraakt of zelfs gedood. Volgens Amnesty zijn vier demonstranten gestorven.

De mensenrechtenorganisatie stelt dat het Wit-Russische rechtssysteem zo is ingericht dat niet de daders, maar slachtoffers van de martelingen worden gestraft. De Wit-Russische autoriteiten hebben 900 klachten over mishandeling door de politie, maar er is nog geen enkel strafrechtelijk onderzoek gestart naar wetshandhavers, zo stelt Amnesty. Wel zijn volgens de mensenrechtenorganisatie honderden onderzoeken ingesteld naar de vreedzame demonstranten. Volgens de organisatie beschermt het huidige rechtssysteem de anonimiteit van de politie en moedigt het geweld tegen getuigen en slachtoffers aan. Daarom roept Amnesty de internationale gemeenschap op om zich in te zetten voor gerechtigheid voor de slachtoffers.

