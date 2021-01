Willem II-trainer Adrie Koster moet vertrekken

Adrie Koster, de trainer van Willem II, is ontslagen. Dat heeft de club dinsdag bekendgemaakt. De 66-jarige trainer moet vertrekken vanwege „tegenvallende resultaten” tijdens het huidige seizoen. De Tilburgse club staat op dit moment op de een-na-laatste plaats in de Eredivisie.

Koster, sinds 2018 hoofdtrainer van de club, noemt het besluit „doodzonde”. Zijn contract werd in november nog verlengd tot medio 2022, nadat hij Willem II voor het eerst sinds 2005 tot het Europees voetbal had weten te krijgen. Een jaar eerder bereikte hij de finale van de KNVB-beker met de club. De trainer noemt het „spijtig” dat het hem dit seizoen niet gelukt is om deze lijn voort te zetten.

De volgende wedstrijd van Willem II die op het programma staat, is donderdag tegen Ajax. Dat uitduel zal worden voorbereid onder leiding van (assistent)trainers Gery Vink, Chima Onyeike en Harald Wapenaar. De club gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.