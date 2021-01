‘Wereld niet voorbereid op toekomstige pandemie’

’s Werelds grootste farmaceutische bedrijven zijn slecht voorbereid op toekomstige pandemieën. En daarmee de wereld, die voor de ontwikkeling van geneesmiddelen van hen afhankelijk is. Voor slechts zes van de zestien infectieziekten met een groot pandemie-risico werken de bedrijven aan een geneesmiddel. Verreweg de meeste van die geneesmiddelen in ontwikkeling, zoals vaccins, zijn bedoeld voor het bedwingen van de huidige Covid-19-pandemie.

Dit constateert de Access to Medicine Foundation (ATMF), die elke twee jaar in kaart brengt wat de farmaceutische bedrijven in de mondiale top-20 doen voor inwoners van arme(re) landen. De onderzoekers hebben in hun dinsdag gepubliceerde rapport extra gekeken naar de bestrijding van Covid-19 en andere infectieziekten. Het goede nieuws: de bedrijven hebben voor Covid sneller dan ooit vaccins ontwikkeld. Het slechte: ze bereiden zich nauwelijks voor op de bestrijding van andere infectieziekten.

AMF-directeur Jayasree Iyer: „Dat is heel zorgelijk.” Juist nu, in de coronacrisis, zouden bedrijven en overheden die hen ondersteunen beter moeten weten. Vanuit gezondheidsperspectief is het beter infectieziekten in de kiem te smoren, voordat ze de wereld in een crisis storten. Het zakelijke perspectief is echter dat opbrengsten aanzienlijk groter zijn als bijvoorbeeld miljarden mensen gevaccineerd moet worden, en grote investeringen dus minder risicovol.

Iyer: „Covid raakt arm en rijk. Sommige andere ziekten raken nu nog vooral de arme landen, maar door klimaatverandering en doordat we over de hele wereld reizen, kan dat zo veranderen. We moeten beseffen dat ook die andere ziekten niet ver weg zijn.”

Lees ook Arme landen verstoken van vaccins

Covid heeft volgens Iyer laten zien dat de pandemiebestrijding rust op een „fragiel systeem”, waarin niet alleen de arme landen tot nu toe heel weinig vaccins hebben gekregen, maar „alle landen afhankelijk blijken te zijn van een paar grote bedrijven.” WHO-baas Tedros waarschuwde onlangs voor een dreigende „catastrofale morele mislukking”, omdat de rijke landen de arme landen naar achteren duwen in de rij voor de nog schaarse vaccins. Vorige week maakte AstraZeneca bekend dat het zijn geplande leveranties aan de EU met meer dan de helft moet verlagen, als gevolg van productieproblemen.

Fragiel systeem

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zestien aandoeningen bestempeld als zogeheten opkomende infectieziekten. Voor zes soorten lopen onderzoek- en ontwikkelingsprojecten lopen, zoals voor ebola en zika. Voor tien infectieziekten komt er helemaal niets aan, zoals voor de Riftvalleikoorts die in Afrika aan een opmars bezig is. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld MERS, dat in het Midden-Oosten veel voorkomt. Allemaal ziekten met een grote pandemie-potentie.

Iyer, die de farmaceutische industrie al jaren volgt, stelt vast: „De farmaceutische bedrijven staan op een kruispunt. Het is nu of nooit voor de manier waarop we pandemieën bestrijden.” Dat de haperende aanvoer van het AstraZeneca-vaccin de vaccinatieprogramma’s overhoop gooit, laat volgens haar zien dat landen zich beter moeten voorbereiden. „Overheden moeten veel eerder manieren bedenken om dit soort problemen te voorkomen, want ze komen vaak voor bij de productie van vaccins.” Vaccinontwikkelaars zouden zich niet afhankelijk moeten maken van slechts enkele grondstoffenleveranciers en ervoor moeten zorgen dat er meer voorraden worden aangelegd.

Testcase

Voor de levering van vaccins aan arme landen hadden de bedrijven volgens Iyer al vroeg productiefaciliteiten kunnen (helpen) opzetten. Dat hebben ze niet gedaan, met uitzondering van het Brits-Zweedse AstraZeneca. „Dat bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met Serum Institute of India, dat ook ervaring heeft met de productie en distributie van geneesmiddelen in arme landen.” AstraZeneca heeft ook productiedeals gesloten met bedrijven in Brazilië en Thailand.

Farmaceutische bedrijven moeten ook van tevoren een plan maken voor de toegang tot hun geneesmiddelen, zegt Iyer, „zodat die komen waar ze nodig zijn”. Alleen Johnson & Johnson heeft zich aangesloten bij een initiatief dat onder meer bouwt aan een ‘koude leveringsketen’ in Afrika.

Zestien bedrijven deelden hun intellectuele eigendom op Covid-geneesmiddelen voor onderzoek, na betaling uit publieke fondsen. In het begin van de pandemie lanceerde Costa Rica een plan voor de vorming van een zogeheten patent pool met vaccin-kennis, die lokale fabrikanten tegen een redelijke vergoeding zouden kunnen gebruiken. Zo’n patent pool, waarmee eerder hiv-remmers en malaria-middelen toegankelijk zijn gemaakt, haalde het niet voor Covid.

De patentstrijd rond de coronavaccins is daarmee overigens niet voorbij, denkt Iyer. Landen hebben de wettelijke mogelijkheid in geval van nood bedrijven te dwingen hun kennis te delen met een zogeheten dwanglicentie. „De inzet van dwanglicenties is op termijn onvermijdelijk”, zegt Iyer: „Bedrijven zijn conservatief in de omgang met het intellectuele eigendom. Binnen enkele maanden zullen de meesten van ons zijn gevaccineerd, terwijl de rest van de wereld nog vecht met de pandemie. Dat leidt tot frustraties. Als er dan nog geen overeenkomsten zijn voor het delen van kennis, komen de dwanglicenties op tafel.”

De grote testcase is Covax, het samenwerkingsverband van de WHO dat arme landen een vaccin moet bezorgen, maar vooralsnog een lege huls is. Iyer zegt hierover: „Landen als Nederland moeten na het beschermen van hun eigen kwetsbare mensen ook geld en kennis ter beschikking stellen aan Covax”, zegt Iyer. Dat is ook in ons eigen belang, vindt zij: „Als het virus in de rest van de wereld blijft rondwaren, muteert het en komt het over een paar jaar weer bij ons terug.”

Vooralsnog wordt slechts tergend langzaam vooruitgang geboekt. Farmaceut Pfizer maakte afgelopen vrijdag, tweeënhalve maand nadat het bedrijf een eerste deal voor maximaal 300 miljoen doses sloot met de EU, bekend dat er een contract is gesloten met Covax. Daarmee kunnen eindelijk de eerste goedgekeurde vaccins worden geleverd aan de arme landen in het collectief. De vaccins van twee andere farmaceuten waarmee Covax reeds contracten heeft gesloten, moeten nog groen licht krijgen. Onduidelijk is wanneer dat gaat gebeuren. Pfizer gaat in totaal 40 miljoen doses leveren, goed voor 20 miljoen mensen.

De corona-crisis legt op meer manieren de zwakke plekken in de geneesmiddelenvoorziening bloot, constateert Iyer. „Er is al jaren een tekort aan zuurstoftanks voor kinderen met longontsteking in arme landen, maar met covid is dat probleem verveelvoudigd. Er zijn heel weinig bedrijven die de zuurstof leveren, en dat zijn dezelfde paar bedrijven die de vaccins maken. Dat is een serieus gat in onze gezondheidszorgnet.”

Tegelijkertijd heeft de coronacrisis in een recordtempo een gereedschapskist voor de pandemie opgeleverd, zoals platforms waarop kennis over vaccins wordt gedeeld. „Dus we kunnen een pandemie-aanpak opbouwen met de huidige instrumenten”, zegt Iyer. „Laten we dat dan ook doen, dat spaart een hoop geld in de toekomst.”

Jayasree Iyer Jayasree Iyer Foto Patricia Wolf Jayasree Kaveri Iyer (Singapore, 1975) studeerde microbiologie aan de National University of Singapore en aan de Johns Hopkins University in de VS. In 2007 promoveerde ze aan de Nanyang Technological University in Singapore. Ze publiceerde over volksgezondheid in wetenschappelijke tijdschriften. In 2015 werd ze directeur van de Access to Medicine Foundation. Daarvoor werkte zij voor niet-gouvermentele organisaties en hield zich bezig met kanker, immunologie, verwaarloosde ziekten en diagnostiek.