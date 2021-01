Vaccin Moderna beschermt tegen Britse en Zuid-Afrikaanse varianten

Het vaccin van Moderna beschermt ook tegen de nieuwe, zich snel verspreidende virusvarianten die voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk en in Zuid-Afrika opdoken. De antistoffen die het vaccin opwekt, neutraliseren laboratoriumvirussen die lijken op de Britse variant (B.1.1.7) even goed als virussen met kenmerken van de traditionele variant uit Wuhan. De werking tegen een labversie van de Zuid-Afrikaanse variant (B1.351) was iets minder sterk, maar nog steeds voldoende. Ook Pfizer toonde vorige week aan dat hun vaccin beschermt tegen de belangrijkste mutaties van deze virusvarianten. Maandag publiceerde Moderna zijn resultaten op de preprintserver bioRxiv.

Het zijn geruststellende resultaten nu er steeds meer varianten van het coronavirus opduiken die besmettelijker lijken, en waarvan gevreesd wordt dat ze weten te ontsnappen aan de afweer die de kersverse coronavaccins opwekken. Iemand die ermee is ingeënt zou dan niet beschermd zijn tegen deze varianten. Die vrees is met dit onderzoek weggenomen – althans voor de genoemde varianten. Of de opgewekte antistoffen ook nog voldoende effectief zijn tegen een andere zorgwekkende variant, de Braziliaanse, is nog niet onderzocht. De mutaties van dat type vertonen wel veel overeenkomsten met die van de Zuid-Afrikaanse. Ook de Braziliaanse variant (P1) begint zich vanuit Manaus over de wereld te verspreiden: zo dook hij maandag voor het eerst op in de Verenigde Staten.

Labvirussen

De onderzoekers maakten in het lab onschadelijke virussen met verschillende versies van het spike-eiwit, het uitsteeksel waarmee het coronavirus zich onze cellen inwerkt. Tegen dat uitsteeksel wekken de goedgekeurde vaccins antistoffen op. Maar dat spike-eiwit is bij de opkomende virusvarianten een beetje veranderd, en zou dus minder goed herkend kunnen worden door die antistoffen. De hoeveelheid antistoffen in het bloed van ex-Covid-patiënten, bleek in eerder onderzoek soms niet afdoende tegen de Zuid-Afrikaanse variant.

De labvirussen werden gekweekt samen met verdunde bloedmonsters van mensen die waren gevaccineerd met het Moderna-vaccin, en met die van gevaccineerde apen. De antistoffen in het bloed inactiveerden alle geteste virusvarianten. Wel was de concentratie antistoffen die nog werkten tegen de Zuid-Afrikaanse mutaties ruim zes keer minder. Maar omdat er hoge concentraties antistoffen aanwezig waren, was dat nog steeds voldoende om het virus lam te leggen.

De resultaten moeten voor de volledigheid nog wel herhaald worden met de echte Zuid-Afrikaanse virusvariant.

Derde prik

Dankzij de grote hoeveelheden neutraliserende antistoffen die het Modernavaccin opwekt, zal het dus beschermen tegen de Zuid-Afrikaanse en de Britse variant. Daar komt bij dat een vaccinatie ook andere componenten van het immuunsysteem op scherp zet, zoals beschermende witte bloedcellen. De bevindingen laten wel zien dat het belangrijk is om hoge concentraties antistoffen op te wekken. Moderna gaat uittesten of een derde prik, bovenop de twee reguliere, de concentratie van die antistoffen nóg hoger kan opzwepen en zo bescherming tegen mutanten hoog kan blijven. Het uitstellen van de tweede prik, zoals meerdere landen en ook Nederland overwegen, lijkt in dit licht niet verstandig.

Daarnaast werkt Moderna aan een aangepaste versie van het vaccin, specifiek gericht tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Tests bij proefdieren en kleine groepjes mensen moeten aantonen of een tweede of derde prik met zo’n aangepaste versie, bovenop de vaccinatie met het huidige vaccin, een betere afweer opwekt tegen die nieuwe variant. Als het werkt, zou het een goede manier zijn om de overhand te houden op het virus als er in de toekomst nog weer nieuwe varianten opkomen: op gezette tijden opnieuw vaccineren met een aangepast vaccin.