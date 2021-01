Twitter neemt Nederlandse start-up Revue over

De Nederlandse start-up Revue, een bedrijf dat online nieuwsbrieven faciliteert, wordt overgenomen door Twitter. Dat heeft Twitter dinsdag bekendgemaakt in een blogpost

Het Utrechtse Revue werd in 2015 opgericht door Mohamed El Maslouhi en Martijn de Kuijper, die eerder het door hem gestarte softwarebedrijf Fosbury en online huishoudboekje Yunoo verkocht. In 2015 ontdekte De Kuijper als één van de eersten dat er nog geen platform bestond dat individuele gebruikers helpt om een nieuwsbrief te schrijven en versturen. Hoeveel Twitter betaalt voor de overname wil het bedrijf niet zeggen.

Nieuwsbriefabonnees betalen soms tientallen euro’s per maand voor nieuwsbrieven, vaak over zeer specifieke onderwerpen: van opvoeden tot beleggen. De platformen krijgen een deel van de opbrengst. Bij marktleider Substack is dat 10 procent en bij Revue 5 procent. De rest, minus kosten voor betalingen, is voor de maker. Substack. opgericht in 2017 in Silicon Valley, had vorig jaar meer dan 100.000 abonnees die betalen voor de service, een aantal dat jaarlijks verdubbelt. Revue, dat merendeels Amerikaanse klanten heeft, maakt geen cijfers bekend.

Een groep rijke particulieren (angel investeerders) stak een jaar na de oprichting 400.000 euro in Revue, onder wie internetondernemers Robert Gaal en Ronald Hans. De Kuijper laat via WhatsApp weten dat hij en El Maslouhi ook na de overname van Twitter bij Revue zullen blijven. „En we zoeken meer mensen. Dat mag je best noemen”, laat De Kuijper weten. Revue heeft zeven werknemers in dienst.

Mini media-imperium

Voor Twitter, dat draait op advertentie-inkomsten, is de koop van Revue onderdeel van een strategie om op een andere manier geld te verdienen. Al langer gaat het gerucht dat Twitter, dat het aflegt tegen de advertentiemachines van Google en Facebook en geplaagd wordt door trollen en nepnieuws, toewerkt naar een service waar gebruikers in de toekomst voor moeten betalen.

Enkele Amerikaanse journalisten ruilden onlangs hun vaste baan in voor een betaalde nieuwsbrief op Substack, onder wie Casey Newton (The Verge), Emily Atkin (New Republic) en Glenn Greenwald (The Intercept). Schrijvers bouwen op deze manier aan hun eigen „mini media-imperium”, zei Substack-oprichter Hamish McKenzie in een interview met The Washington Post. Al kunnen voorlopig slechts een handvol makers leven van het geld dat een nieuwsbrief opbrengt.

Door de koop van Revue kan Twitter meeprofiteren van deze trend. „Veel gevestigde schrijvers en uitgevers hebben hun merk en reputatie opgebouwd op Twitter”, schrijft Twitter in de blogpost. „We zijn van plan het voor schrijvers gemakkelijk te maken om in contact te komen met hun abonnees op Twitter, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor lezers om te communiceren binnen een groep mensen met dezelfde interesses.”