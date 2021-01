Wethouder Groot Wassink: 'In Amsterdam had je niet al die cadeau gegeven boodschappen hoeven terugbetalen'

Had de inwoonster uit Wijdemeren die 7.000 euro aan de gemeente moet terugbetalen vanwege boodschappen die ze van haar moeder kreeg, ook zo’n hoge rekening gehad in Amsterdam? Nee, zegt Rutger Groot Wassink, namens GroenLinks wethouder van Sociale Zaken in Amsterdam. Het bedrag was in de hoofdstad waarschijnlijk een stuk lager uitgevallen: hoogstens 3.390 euro.

Even terugspoelen. In december ontstond landelijk ophef toen bleek dat een vrouw uit Wijdemeren duizenden euro’s aan onterecht ontvangen bijstand moest terugbetalen. Drie jaar lang kreeg ze wekelijks een tas boodschappen van haar moeder. Een bijdrage die ze niet meldde bij de gemeente, terwijl de wet voorschrijft dat bijstandontvangers elke ‘gift’ moeten opgeven. Volgens de gemeente Wijdemeren hadden die boodschappen een waarde van circa 7.000 euro, het bedrag dat ze nu terugvordert.

Strikte regels

Dat veroorzaakte tot in de landelijke politiek verontwaardiging. De tendens: hoe kun je iemand die al op het bestaansminimum leeft, straffen voor het aannemen van boodschappen? In de weken waarin bij de Toeslagenaffaire andermaal bleek dat de menselijkheid en redelijkheid door de overheid uit het oog waren verloren, raakte de zaak een gevoelige snaar.

Eind vorige week maakte de gemeente Wijdemeren bekend desondanks bij haar besluit te blijven. Volgens de gemeente gaf de vrouw in de jaren dat ze boodschappen ontving nauwelijks geld uit aan levensonderhoud, maar besteedde ze wel een deel van haar inkomen aan een auto én motor. Weliswaar tweedehands, maar „uit het hogere segment”. Er dient nog een hoger beroep.

Intussen zwengelde de zaak de discussie over bijstandsfraude en de uitvoering van de participatiewet verder aan. Het uitkeren van bijstand is in die wet uit 2015 geregeld. Wethouder Groot Wassink, geen voorstander van de „strikte” participatiewet, schreef naar aanleiding van de casus in Wijdemeren een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad over de uitvoering van de participatiewet in Amsterdam. Kan de stad zich daarin enige vrijheid permitteren? In andere woorden: kunnen ambtenaren bijstandsontvangers milder behandelen dan de wet voorschrijft? Woensdag worden deze „wettelijke kaders rondom giften en terugvorderen” in de raad besproken.

Groot Wassink: „Ik ken het dossier uit Wijdemeren niet precies, dus het is lastig over die zaak te oordelen. Maar het laat in ieder geval twee dingen duidelijk zien. Eén: hoe strikt de regels zijn. En tegelijkertijd toont het de spanning tussen wat de wet voorschrijft en wat voor ruimte je lokaal kunt pakken.”

Bijstand Hoofdstad wijkt af van landelijke regels Rutger Groot Wassink (1974) is namens GroenLinks wethouder van Sociale Zaken in Amsterdam. Hij is vanuit die functie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet. In de participatiewet is het recht op bijstand geregeld. In Amsterdam ontvangen circa 40.500 mensen bijstand. Landelijk ontvangen ruim 400.000 mensen een algemene bijstandsuitkering.

‘Giftendrempel’ in Amsterdam

Groot Wassink vindt dat gemeenten in de uitvoering van de participatiewet „een beetje lef” moeten tonen. „De letter van de wet is vrij hard, de geest trouwens ook. Maar je kunt als gemeente wel uitzonderingen maken. Dat doen wij in Amsterdam ook.” Zo geldt in de hoofdstad sinds een aantal jaar een ‘giftendrempel’ van 1.200 euro per jaar. „Alles dat je tot aan dat bedrag ontvangt, hoef je niet te melden en leidt dus ook nooit tot een terugvordering of sanctie.” Alleen al vanwege die drempel was een eventuele terugvordering zoals die in Wijdemeren, lager uitgevallen.

Bij giften bovenop die 1.200 euro wordt bovendien per geval beoordeeld of het te rechtvaardigen is, zegt Groot Wassink. „En je kunt je afvragen hoe erg het nu precies is, van die boodschappen. Eten ontvangen via de voedselbank is immers ook toegestaan. Als mensen boodschappen of kleding ontvangen en dat niet melden, zullen onze mensen altijd kijken: wat is er aan de hand? Hoe erg is het? Formeel moet je dat dan als fraude bestempelen en er direct naar handelen. Wij geven vaker eerst waarschuwingen.”

Er moet, zegt de wethouder, onderscheid te maken zijn tussen ‘onbedoelde’ en ‘bedoelde’ fraude. „Op het mensbeeld dat in de participatiewet zit verpakt, valt veel aan te merken. Uitgangspunt is nu: mensen willen profiteren van deze regel. En als er iets misgaat, dan is dat meteen fraude.” Natuurlijk moet fraude aangepakt worden, zegt hij. „Als je fraude laat bestaan, erodeert op lange termijn de steun voor het bijstandsbeleid. Maar de menselijke maat mist nu.” Bovendien: „Je wilt toch niet ontmoedigen dat mensen elkaar helpen?”

En juist hulp, al dan niet in de vorm van boodschappen, kunnen bijstandsgerechtigden volgens Groot Wassink goed gebruiken. „De bijstand gaat uit van een te laag bestaansminimum. Zeker voor mensen met kinderen is van de bijstand niet rond te komen. Iedereen die zegt dat het een vetpot is, liegt.”

Belastingdienst

Er zijn meer regels waarbij Amsterdam een andere lijn volgt dan de landelijke, zoals bij het bijverdienen. De regel is: alle bijverdiensten die iemand heeft, worden op de bijstand ingehouden, en de gemeente moet dat verrekenen. Maar in die verrekeningen worden weleens fouten gemaakt, zegt Groot Wassink. „Dat zijn we dan formeel verplicht terug te vorderen. Van de zomer heb ik besloten dat niet langer te doen. Ik vond het onbestaanbaar dat iemand door een fout van ons misschien wel honderden euro’s moet terugbetalen. Iemand in de bijstand krijgt zo’n 1.000 euro netto per maand. Dan is een paar honderd euro veel geld.”

Bevreesd dat Amsterdamse ambtenaren de medemenselijkheid uit het oog verliezen, zoals in Den Haag gebeurde, is Groot Wassink niet. „Daar is echt een verschil tussen landelijke en lokale politiek. De Belastingdienst staat verder weg van de praktijk en realiseert zich niet altijd wat de consequenties zijn van zijn beleid. Onze medewerkers zien goed wat er met mensen gebeurt, hoe maatregelen de bestaanszekerheid kunnen ondermijnen.”

Dat is goed om voor ogen te houden, zegt Groot Wassink. „Voor mij is de bijstand bedoeld om een laatste vangnet te bieden voor mensen. Ik denk dat iedereen die in de bijstand zit, liever níét in de bijstand had gezeten. Dat ze liever aan het werk waren geweest, maar dat dat om allerlei reden niet lukte. In die mensen moet je investeren. Ze weer begeleiden naar werk. Ze hard afstraffen of een tegenprestatie vragen, werkt niet.”