Straatrellen teisteren opnieuw diverse steden

Een overheid die al voor ‘politiestaat’ wordt uitgemaakt, zag zich maandag genoodzaakt de vrijheid juist verder in te perken.

Demonstraties tegen de avondklok of coronamaatregelen mogen alleen nog met een maximaal aantal mensen, bij daglicht en als er voldoende ruimte is op een aangewezen locatie, besloten de burgemeesters in het Veiligheidsberaad maandag.

Al lijken die ‘demonstraties’ tegen de avondklok meer op georganiseerde straatrellen dan op protestacties. Ook maandagavond liep het in diverse steden volledig uit de hand.

De ME moest in actie komen in diverse steden, zoals in Geleen, Rotterdam, Zwolle, Helmond en Den Haag. In andere steden zoals Amsterdam, Amersfoort en Nijmegen was het op plekken onrustig. In Den Bosch werd er vernield en geplunderd.

In Rotterdam-Zuid, waar het zondag juist rustig was gebleven, waren er ook flinke rellen. De ME voerde charges uit, de politie zette onder meer een waterkanon en traangas in en loste een waarschuwingsschot.

‘Rwina’ of chaos

Op sociale media was een oproep gedaan om vanaf 19 uur ‘rwina’ – straattaal voor chaos – te schoppen rond de Beijerlandselaan, een lange winkelstraat. Een groep van aanvankelijk 150 jongeren groeide uit tot een massa van honderden jongeren. Er werden brandjes gesticht, straatstenen gegooid en bushokjes vernield. Hier werd met zwaar vuurwerk gegooid naar de politie.

In Geleen hadden zich zo’n 100 tot 150 jongeren rond de Markt in het centrum verzameld. Er werd zwaar vuurwerk naar de politie gegooid en er werden vernielingen aangericht. De politie grendelde straten naar het gebied af en maakte de ring rond de relschoppers steeds kleiner. Opvallend waren de vele toeschouwers in Geleen, die toeterden met hun scooters en auto’s of met piepende banden door de straten reden.

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb had voor de omgeving rond de Beijerlandselaan een lokaal en kortdurend noodbevel afgegeven van 20.00 uur ’s avonds tot 4.30 uur ’s nachts. In Sittard-Geleen heeft burgemeester Hans Verheijen een bredere noodverordening afgekondigd tot 1 februari. Ook in diverse andere gemeenten zijn noodverordeningen ingesteld, zoals in Leeuwarden, Breda, Roosendaal en Venlo.

De vrees voor nieuwe rellen bouwde zich maandag gedurende de dag op door oproepen op sociale media, zoals in Rotterdam. Tegelijkertijd riepen harde kernen van voetbalsupporters op internet juist op om géén vernielingen aan te richten en ondernemers in coronatijd niet nog meer te duperen met schades.

Door het hele land verrichtte de politie maandagavond vele tientallen arrestaties; meer aanhoudingen worden verwacht op basis van beelden. Verder waren op maandag inmiddels 5.700 boetes uitgedeeld wegens overtreding van de avondklok.

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben maandag afgesproken terughoudend te zijn met hun taalgebruik over de rellen. Aanleiding was de Eindhovense burgemeester John Jorritsma die na de rellen van zondag het woord „burgeroorlog” in de mond had genomen.

Premier Rutte had het eerder maandag nog over een kleine groep die „crimineel geweld” laat zien.

Onderzoeker actievoerders p.4-5

Eindhoven veegt scherven op p.5

Politiek kijkt in de spiegel p. 6

Internationale media ontsteld p. 7

Oproepen op sociale media p.7