Stijging lokale heffingen moet gemeenten half miljard euro meer opleveren

Gemeenten in Nederland verwachten dit jaar 11,3 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de gemeentelijke begrotingen van dit jaar. Het bedrag valt daarmee een half miljard euro hoger uit dan vorig jaar, toen de gemeenten 10,8 miljard euro hadden begroot. De opbrengst van de afvalstoffenheffing en reiningsrechten stijgt met gemiddeld 10 procent het sterkst.

Het is het derde jaar op rij dat gemeenten een hoger bedrag verkrijgen uit lokale heffingen en belastingen. Met de begrote toename stijgt de opbrengst in 2021 net iets harder dan vorig jaar (4,4 procent om 4,3 procent). De onroerendezaakbelasting (ozb) moet dit jaar 4,6 miljard euro opleveren, een stijging van bijna zes procent ten opzichte van 2020. Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat veel gemeenten een verhoging van de ozb inzetten om de begroting sluitend te maken.

Samen met de rioolheffing en de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten is de ozb goed voor bijna driekwart van alle gemeentelijke heffingen. De afvalstoffenheffingen mogen niet hoger uitvallen dan de bijbehorende dienst kost. Het bedrag steeg vorig jaar ook al in veel steden, vanwege een toename in de afvalverwerkingskosten die gemeenten aan het Rijk moeten betalen.