Slachtoffers Weinstein krijgen 14 miljoen euro uit faillissement filmbedrijf

Slachtoffers van de voor seksueel misbruik veroordeelde voormalig filmproducent Harvey Weinstein krijgen 17 miljoen dollar (ruim 14 miljoen euro) aan verzekeringsgeld uit Weinsteins bedrijf. Dat heeft een Amerikaanse faillissementsrechter maandag bepaald, meldt persbureau Reuters. De uitbetaling maakt deel uit van het liquidatieplan voor The Weinstein Company, het filmbedrijf van Harvey Weinstein en zijn broer Bob.

Het is niet meteen duidelijk hoeveel slachtoffers in aanmerking komen voor de vergoeding; in totaal is Weinstein door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag of misbruik. Volgens de rechter is de schikking naar tevredenheid van 83 procent van de slachtoffers. Een aantal van de vrouwen zou verder willen procederen tegen Weinstein of medewerkers van het bedrijf. Als zij dat doen, komen ze niet meer in aanmerking voor het geld uit het liquidatieplan. Sommigen zouden dat een oneerlijke gang van zaken vinden.

The Weinstein Company ging in 2018 failliet, nadat aan het licht was gekomen dat Weinstein zich in Hollywood jarenlang schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend seksueel gedrag. Na het faillissement verkocht het filmbedrijf zijn aandelen aan investeringsmaatschappij Lantern Capital voor 289 miljoen dollar (238 miljoen euro). Verzekeraars hebben 35 miljoen dollar uitbetaald als onderdeel van het faillissementsplan, waarvan nu ongeveer de helft naar de slachtoffers gaat.

Weinstein werd in maart 2020 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor het verkrachten en aanranden van twee vrouwen. Daarna traden zeker tachtig andere vrouwen naar voren met soortgelijke beschuldigingen, een deel van hen stapte ook naar de rechter. De Weinstein-affaire was het begin van de #MeToo-beweging.