PSV wint met 2-0 van FC Emmen, staat tweede in Eredivisie

PSV heeft dinsdag met de nodige moeite gewonnen van FC Emmen, de nummer laatst in de Eredivisie. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd scoorde invaller Mauro Júnior het openingsdoelpunt. Vlak voor tijd bezegelde spits Eren Zahavi de winst door de 2-0 binnen te koppen. PSV staat door de winst in ieder geval een dag tweede in de Eredivisie.

PSV begon zonder trainer Roger Schmidt op de bank aan het duel. Hij zat een schorsing uit naar aanleiding van zijn uitspraken over scheidsrechter Bas Nijhuis na het duel met Sparta. De Eindhovense ploeg kreeg voor rust een goede kans na een vrije trap van linksback Max, Emmen raakte de paal. In de tweede helft kwam PSV een aantal keer gevaarlijk voor het doel van Emmen-doelman Telgenkamp. In de 81ste minuut viel een lange voorzet van Mauro Junior in het doel, zes minuten gaf hij ook de assist voor het doelpunt van Zahavi.

Op de ranglijst klom PSV voorbij Vitesse, dat woensdagavond uitkomt tegen VVV Venlo. De Eindhovenaren zijn koploper Ajax tot op een punt genaderd, maar de Amsterdammers hebben nog een wedstrijd tegoed. Voor FC Emmen betekende de nederlaag alweer het negentiende duel zonder winst in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien staat met zes punten laatste in de competitie.

Eerder op de avond deelden PEC Zwolle en Heracles Almelo in een Overijsselse derby de punten. PEC Zwolle, dat op de ranglijst een puntje achter de Almeloërs staat, kwam in het duel terug van een 2-0 achterstand. Ook FC Groningen en ADO Den Haag komen dinsdag nog tegen elkaar uit.