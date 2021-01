Ook Europa moet zich zorgen maken over de politieke crisis in Italië

De Italiaanse premier Giuseppe Conte is dinsdag afgetreden, midden in de medische, sociale en economische crisis die het gevolg is van de coronapandemie. Al ruim een maand vreten politieke intriges vrijwel alle politieke aandacht en energie op in Rome. President Mattarella begint woensdagmiddag met de gebruikelijke consultaties en heeft gezegd dat hij een snel einde wil aan de slepende politieke impasse, waarin de Europese hulp in en na de pandemie centraal staat.

1 Is het vooruitzicht van 209 miljard euro aan subsidies en leningen zo’n probleem?

De gelden uit het Europese coronafonds vormen een buitenkans voor Italië om na jaren van bezuinigingen fors te investeren in groot onderhoud. Maar van veel kanten is gezegd dat het kabinet het verkeerd aanpakt. Dat kwam eerder deze maand weliswaar met een plan, maar volgens veel critici is dat een verzameling goede ideeën en opgewarmde projecten zonder veel visie of samenhang, vaak alleen in heel algemene termen beschreven.

Behalve de inhoud is ook de uitvoering een probleem. Italië is in het verleden veel EU-gelden misgelopen omdat de projecten niet aan de EU-voorwaarden voldeden, en bij het grote Herstelfonds zijn de voorwaarden nog strenger. Begin deze maand sloeg de Italiaanse oud-premier en eurocommissaris Paolo Gentiloni alarm: we weten dat, onder andere door de stroperige bureaucratie, de uitvoering van projecten veel problemen oplevert in Italië, dus moet ook dat worden aangepakt, zei hij.

Op beide punten, inhoud en uitvoering, heeft het kabinet getalmd. . In het voorjaar heeft een speciaal ingesteld task force van prominente ondernemers en economen een actieplan opgesteld – nooit meer iets van gehoord. In de zomer sprak Conte een week lang met allerlei organisaties uit de samenleving – weinig van terug te vinden. In december kondigde hij aan dat zes supermanagers met driehonderd deskundigen onder toezicht van hem en twee ministers alle plannen zouden uitvoeren – hij bleek niet goed te hebben nagedacht over de rol van andere ministers en van het parlement. Italië heeft zich ook nog niet aangesloten bij de gezamenlijke herstelfonds-projecten waarover Frankrijk en Duitsland aan het praten zijn.

2 Had Contes kabinet zo’n wankele basis?

Zowel Conte zelf als de coalitie die hij leidt, ontberen een stevig fundament: Italië had met hem een premier die nooit is gekozen. Conte werd pas een politieke figuur toen een van zijn studenten deze docent rechten in 2018 als kandidaat-minister introduceerde bij de Vijfsterrenbeweging. Bij de slepende onderhandelingen na de verkiezingen kwam hij naar voren als een compromispremier voor een coalitie van de Vijfsterrenbeweging, als anti-systeempartij de grote winnaar van die verkiezingen, en de rechts-populistische Lega.

Aanhoudende ruzie tussen de twee, en vooral een machtsgreep van de snel populairder geworden Legaleider Matteo Salvini, leidde tot een breuk. Maar Conte kwam in september 2019 terug, nu als leider van een volledig andere coalitie: de Vijfsterrenbeweging ging regeren met de centrum-linkse Democratische Partij (PD). Het belangrijkste bindmiddel tussen die twee partijen bleek de wens te voorkomen dat Salvini na nieuwe verkiezingen aan de macht zou komen. Vooral de Vijfsterrenbeweging maakt nu een identiteitscrisis door – in peilingen is van de 33 procent van 2018 minder dan de helft over. Op veel principiële en praktische punten verschillen de Vijfsterrenbeweging en de PD, die veel meer bestuurlijke ervaring heeft, van mening.

3 Conte overleefde vorige week een vertrouwensstemming. Waarom treedt hij nu toch af?

Hij kreeg vorige week in de Senaat slechts een relatieve en bij elkaar geraapte meerderheid achter zich, omdat de kleine partij Italia Viva van oud-premier Renzi uit de coalitie was gestapt. Pogingen daarna om meer garanties te krijgen, mislukten: maandag werd duidelijk dat zijn kabinet een voor donderdag geplande stemming over het justitiële beleid niet zou overleven.

4 Moeten Brussel en de EU-landen zich zorgen maken?

Ja. Romano Prodi, oud-premier en oud-voorzitter van de Europese Commissie, zei het zo dinsdag zo in La Repubblica: „Italië kan het zich niet veroorloven deze trein te missen, want er komen geen andere. Op dit moment maakt Italië Europa bang. Als Italië faalt, is het voor ons een catastrofe, maar voor heel Europa een stap terug omdat het hele project van herstel en Europese solidariteit gebouwd is rondom ons, die het grootste bedrag ontvangen."

Het is voor de lidstaten ook van belang dat Italië financieel overeind blijft. Met alle extra corona-uitgaven stijgt het begrotingstekort voor dit jaar naar 10,8 procent en de staatsschuld naar 158 procent van het bbp. In de huidige opzet moeten de herstelfondsplannen van alle EU-lidstaten op een Europese top in juni worden besproken.

5 Wat kan er nu gebeuren?

Dit is wat in Italië een „crisis in het donker” heet, met een ongewisse uitkomst. Conte zal proberen terug te komen met een nieuwe coalitie, waarvan bijvoorbeeld weggelopen parlementariërs uit andere partijen deel kunnen uitmaken via een nieuw gevormde fractie. Een andere optie is herstel van de voorgaande coalitie met een andere premier. Sommigen denken aan een nationaal kabinet, met brede politieke steun. Als alles mislukt zijn vervroegde verkiezingen de enige uitweg, maar alleen Salvini en Giorgia Meloni van de rechts-nationalistische partij Fratelli d’Italia willen dat.